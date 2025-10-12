  2. আন্তর্জাতিক

লাইভ নিউজ ব্রডকাস্টের সময় ইঁদুর দৌড়ে যাওয়ার ভিডিওটি বাস্তব নয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
লাইভ নিউজ ব্রডকাস্টের সময় ইঁদুর দৌড়ে যাওয়ার ভিডিওটি বাস্তব নয়

টেলিভিশনে লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে। এমন সময় ডেস্কের সামনে দিয়ে দৌঁড়ে যাচ্ছে ইঁদুর। ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন উপস্থাপিকা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি। চেয়ারের অস্বাভাবিক মুভমেন্টসহ ভিডিওতে থাকা একাধিক অসঙ্গতি দেখে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে রিউমর স্ক্যানার।

তাছাড়া, আল জাজিরার প্রডিউসার সাদ আবেদীন জানিয়েছেন যে এটি এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও। ভিডিওতে যে চেয়ার দেখা যাচ্ছে তা আল জাজিরার স্টুডিওতেই নেই বলে জানান তিনি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার কখনোই এই চেয়ার, এই সেট বা এই নিউজ প্রেজেন্টার ছিল না।

তিনি ১১ বছর ধরে এই স্টুডিওতে কাজ করছেন বলেও জানান। কিন্তু কখনোই কোনো ইঁদুর দেখেননি।

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।