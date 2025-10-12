লাইভ নিউজ ব্রডকাস্টের সময় ইঁদুর দৌড়ে যাওয়ার ভিডিওটি বাস্তব নয়

লাইভ নিউজ ব্রডকাস্টের সময় ইঁদুর দৌড়ে যাওয়ার ভিডিওটি বাস্তব নয়
টেলিভিশনে লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে। এমন সময় ডেস্কের সামনে দিয়ে দৌঁড়ে যাচ্ছে ইঁদুর। ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন উপস্থাপিকা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি। চেয়ারের অস্বাভাবিক মুভমেন্টসহ ভিডিওতে থাকা একাধিক অসঙ্গতি দেখে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে রিউমর স্ক্যানার।
তাছাড়া, আল জাজিরার প্রডিউসার সাদ আবেদীন জানিয়েছেন যে এটি এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও। ভিডিওতে যে চেয়ার দেখা যাচ্ছে তা আল জাজিরার স্টুডিওতেই নেই বলে জানান তিনি।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার কখনোই এই চেয়ার, এই সেট বা এই নিউজ প্রেজেন্টার ছিল না।
তিনি ১১ বছর ধরে এই স্টুডিওতে কাজ করছেন বলেও জানান। কিন্তু কখনোই কোনো ইঁদুর দেখেননি।
এমএসএম