পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনি কৃষকদের ধরে নিয়ে গেলেন ইসরায়েলি সেনারা

অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি কৃষককে ধরে নিয়ে গেছেন ইসরায়েলি সেনারা। ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, হেবরনের পশ্চিমে তারকুমিয়া শহরে নিজস্ব জমিতে জলপাই (জয়তুন) সংগ্রহের সময় তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।
ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হেবরন গভর্নরেটে জাতীয় জলপাই সংগ্রহ অভিযান শুরু হওয়ার পরই এ ঘটনা ঘটে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলি সেনা ও দখলদার বসতকারীদের হামলার মুখে থাকা কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেনারা কৃষকদের একটি বাইপাস সড়কের কাছের জমিতে যেতে বাধা দেন। ওই এলাকার কাছে অবস্থিত অবৈধ ইসরায়েলি বসতি আদোরা ও টেলেমের নিরাপত্তার অজুহাতে কৃষকদের সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়। সেনারা কৃষকদের যানবাহন জব্দ করেন ও সতর্ক করে দেন যে, পুনরায় জমিতে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ওয়াফার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে বন্দি বিনিময়ের আওতায় মুক্তি পাওয়ার কথা যেসব ফিলিস্তিনি বন্দির, তাদের বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
অন্যদিকে, নাবলুস শহরে ইসরায়েলি সামরিক যানবাহন একাধিক পাড়া ও শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়েছে। এর মধ্যে বালাতা ও আসকার আল-জাদিদ শরণার্থী শিবির ছাড়াও সালেম, আকরাবা ও যায়তা জামাঈন শহরেও তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মানবাধিকারকর্মীদের মতে, ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলে জলপাই মৌসুম শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের ওপর এই দমনমূলক পদক্ষেপ নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা বলছেন, ইসরায়েলি বাহিনীর এসব কর্মকাণ্ড ফিলিস্তিনিদের জীবিকা ও ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আরেকটি প্রচেষ্টা।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ