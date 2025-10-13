পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই ‘আপাতত স্থগিত’: আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি/ ফাইল ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই ‘আপাতত স্থগিত’ করেছে আফগানিস্তান। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে ভারত সফররত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি এই তথ্য জানান। সৌদি আরব ও কাতারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোববার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মুতাক্কি বলেন, গত রাতে আমরা আমাদের সামরিক লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমাদের বন্ধু দেশ কাতার ও সৌদি আরব অনুরোধ করেছে, এই সংঘাত যেন থেমে যায়। তাই আপাতত আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এটি স্থগিত রেখেছি।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের জনগণের বেশিরভাগই শান্তিপ্রিয় ও আফগানিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। আমাদের পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই।

তবে মুতাক্কি সতর্ক করে বলেন, যখন কেউ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে, তখন দেশের সব নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা, আলেম ও ধর্মীয় নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। যদি পাকিস্তান শান্তি ও ভালো সম্পর্ক না চায়, তাহলে আফগানিস্তানের অন্য বিকল্পও রয়েছে।

আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। উভয় দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে সীমান্ত অতিক্রম করে হামলার অভিযোগ তুলে আসছে। তবে কাবুলের এই ঘোষণা দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র: আল-জাজিরা

