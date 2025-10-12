কেটি পেরির সঙ্গে প্রেমে মজেছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো!
দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের পর অবশেষে পরিষ্কার হলো, জনপ্রিয় মার্কিন পপস্টার কেটি পেরির সঙ্গে সত্যিই প্রেমে মজেছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ‘ডেইলি মেইল’ একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে এই দুজনকে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে দেখা গেছে। কেটি বর্তমানে তার বিশ্ব সফরের ফাঁকে অল্প সময়ের ছুটিতে ছিলেন, আর সেই সময়েই এই দৃশ্য ধরা পড়ে।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান্তা বারবারার উপকূলে কেটি পেরির বিলাসবহুল ইয়ট ‘ক্যারাভেল’র ডেকে দেখা গেছে দুজনকে। চোখে চোখে হাসি, আলিঙ্গনে ভরা মুহূর্ত, আর মাঝে মাঝে উন্মুক্ত ভালোবাসার প্রকাশ। একপর্যায়ে ট্রুডোকে পেরির কোমরে হাতও রাখতে দেখা যায়, যা নিয়ে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় শুরু হয়েছে।
DE IMPACTO | La cantante KATY PERRY y JUSTIN TRUDEAU fueron vistos recientemente besándose en el lujoso yate de la cantante, lo que confirma su relación romántica.— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 12, 2025
Katy fue vista junto al político de 53 años en su yate en Santa Bárbara, California, según TMZ y Daily Mail,… pic.twitter.com/dSqa3S3IYJ
৪০ বছর বয়সী কেটি পেরিকে সে সময় কালো রঙের সাঁতারের পোশাক পরে থাকতে দেখা যায়। কাছাকাছি দিয়ে যাওয়া একটি পর্যটক নৌকার যাত্রীদের অনেকে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি, তিনি কার সঙ্গে আছেন। পরে লোকটির হাতে থাকা ট্যাটুটি দেখে চিনে ফেলি, ওটা ট্রুডোর ‘হাইডা রেভেন’ ট্যাটু।
এই ট্যাটুটি কানাডার স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী ‘হাইডা’র প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাদের নৌযান চালনা ও শিল্পকর্মের জন্য বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।
ট্রুডো ও কেটির ঘনিষ্ঠতার গুঞ্জন শুরু হয় গত জুলাই মাসে, যখন তাদের কানাডার মন্ট্রিয়লের লে ভিওলন রেস্তোরাঁয় একান্তে রাতের খাবার খেতে দেখা যায়। তখন থেকেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা চলছিল, যদিও দুজনের কেউই এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।
এক ঘনিষ্ঠ সূত্র দ্য মেইলকে জানায়, কেটি ও জাস্টিন এখন সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে। কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে খুব পছন্দ করেন কেটি। ট্রুডোর দিক থেকেও সমান আগ্রহ আছে।
সব মিলিয়ে, রাজনীতি ও বিনোদন জগতের এই নতুন সম্পর্ক এখন আলোচনার কেন্দ্রে। ট্রুডোর সাবেক প্রধানমন্ত্রিত্বের মর্যাদা ও কেটির আন্তর্জাতিক তারকাখ্যাতি- দুয়ে মিলে এই ‘অপ্রত্যাশিত প্রেমকাহিনি’ এখন বিশ্বমাধ্যমের প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছে।
৫৩ বছর বয়সী ট্রুডো চলতি বছরের শুরুতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়েন। আর ২০২৩ সালের আগস্টে তিনি তার স্ত্রী সোফি গ্রেগরির সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের সংসার জীবনের ইতি টানেন। তাদের তিন সন্তান ছেলে জ্যাভিয়ার (১৮), মেয়ে এলা-গ্রেস (১৬) ও ছোট ছেলে হ্যাড্রিয়েন (১১)।
অন্যদিকে, কেটি পেরির আগের সম্পর্কের ইতিহাসও বেশ পরিচিত। তিনি এ বছরের জুনে অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে নয় বছরের সম্পর্কের ইতি টানেন। তাদের রয়েছে এক কন্যাসন্তান, যার নাম ডেইজি ডাভ ব্লুম (৫)। এর আগে ২০১০ সালে কমেডিয়ান রাসেল ব্র্যান্ডকে বিয়ে করেছিলেন পেরি, যা ২০১২ সালে বিচ্ছেদের মাধ্যমে শেষ হয়।
