২০০ তালেবানকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের
আফগান তালেবান ও ভারতসমর্থিত সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর হামলার জবাবে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে ২০০ জনের বেশি সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, আফগান ভূখণ্ডে থাকা তালেবান ঘাঁটি, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও সহায়ক নেটওয়ার্কে সুনির্দিষ্ট হামলা ও অভিযান চালিয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী। সীমান্তজুড়ে একাধিক তালেবান স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। আফগান ভূখণ্ডের ভেতরে ২১টি শত্রু ঘাঁটি অস্থায়ীভাবে দখল করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের ওপর হামলার পরিকল্পনায় ব্যবহৃত একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে।
আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, তালেবান পোস্ট, ক্যাম্প, সদর দফতর ও সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলোর অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক, যা সীমান্তজুড়ে কৌশলগত ও কার্যক্রমগত স্তরে ছড়িয়ে আছে।
পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র বলেন, ইসলামাবাদ সহযোগিতামূলক কূটনীতি ও সংলাপকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে আফগান মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে, আমরা তালেবান সরকারকে আহ্বান জানাই যেন তারা তাদের ভূখণ্ডে সক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো—বিশেষ করে এফএকে, এফএইচ ও দায়েশ—নিষ্ক্রিয় করার জন্য তাৎক্ষণিক ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
আইএসপিআর সতর্ক করে বলেছে,যদি তালেবান সরকার ভারতীয় সহযোগিতায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দিয়ে অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা বাড়াতে থাকে, তাহলে পাকিস্তান থেমে থাকবে না। আফগানিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের মূল উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘর্ষ বেড়েছে, যা শুরু হয় আফগান বাহিনীর গুলিবর্ষণ থেকে। আঙ্গুরআডা, বাজাউর, কুররম, দির, চিত্রাল ও বারামচাসহ একাধিক সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।
এদিকে, উত্তেজনা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব, কাতার ও ইরান। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে সংযম প্রদর্শন ও সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
সূত্র : জিয়ো নিউজ
কেএম