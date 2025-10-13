উপ-প্রধানমন্ত্রী

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তান সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তান সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে
ইসহাক দার/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, আফগানিস্তানের সীমান্তে পাকিস্তান অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং প্রয়োজন হলে নিজের অঞ্চল, সার্বভৌমত্ব ও জনসাধারণ রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবো।

দার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ইসলামাবাদ ওই হামলাকে গুরুতর উসকানিমূলক হিসেবে দেখছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল আফগান এলাকা থেকে পাকিস্তানে সক্রিয় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ও বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র মতো দুষ্কৃতীদের থামানো।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান জানায় তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আফগান নাগরিকদের লক্ষ্য করে গৃহীত হয়নি এবং তারা আশা করছে তালেবান সরকার উক্ত সন্ত্রাসী উপাদান ও তাদের অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ নেবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি রোববার বলেছেন, পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্ব নিয়ে আপস করবে না এবং তিনি কাবুলকে অনুরোধ করেছেন—আফগান ভূখণ্ড যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না হয়।

প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরিফ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রশংসা করে বলেছেন, দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে আপস করা হবে না এবং প্রতিটি উসকানির জবাব উপযুক্ত ও কার্যকরভাবে দেওয়া হবে।

পাকিস্তানি নিরাপত্তা সূত্র বলছে, সীমান্তে সংঘাতে ইস্যুতে বর্তমানে পরিস্থিতি আংশিক শান্ত হলেও কুর্রম অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন গোলাগুলি চলছে।

এদিকে সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনার পর আফগানিস্তানের সঙ্গে সব প্রধান সীমান্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। শনিবার (১১ অক্টোবর) গভীর রাতে আফগান সেনারা পাকিস্তানের সীমান্ত চৌকিতে গুলি চালায়। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সপ্তাহের শুরুর দিকে পাকিস্তানের বিমান হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এই আক্রমণ চালানো হয়।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।