সোনার দাম বাড়ায় বিয়ে নিয়ে চিন্তা, পাকিস্তানিদের বিকল্প কি?

সোনার দাম বাড়ায় বিয়ে নিয়ে চিন্তা, পাকিস্তানিদের বিকল্প কি?
টালমাটাল অর্থনীতি আর আকাশছোঁয়া সোনার দামে পাকিস্তানে বিয়ের আয়োজনেও বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। বর্তমানে প্রতি তোলা সোনার দাম প্রায় ৪ লাখ ২৫ হাজার রুপি, যা অনেক পরিবারের কাছে স্বপ্নের গহনা কেনাকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে।
গহনার ঝলমলে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও অনেক পাকিস্তানি পরিবার এখন খুঁজছে সাশ্রয়ী বিকল্প, যা স্টাইলিশ, টেকসই এবং অর্থবহ।
স্থানীয় বাজার, অনলাইন স্টোর ও নবদম্পতিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে গহনার পাঁচটি জনপ্রিয় বিকল্প, যা বাঁচাবে অর্থ আর রাখবে ঐতিহ্যের ছোঁয়া।
১. রূপার গহনা: ঐতিহ্য আর সাশ্রয়ের মেলবন্ধন
সোনার সঙ্গে লড়াই কেন, যখন রূপা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুগ্ধ করছে সবাইকে? বর্তমানে প্রতি তোলা রূপার দাম মাত্র প্রায় ৫ হাজার ২০০ রুপি, যা সোনার এক-দশমাংশ। মুঘল নকশার বা চাঁদ-তারা খোদাই করা রূপার ঝুমকা বা চুড়ি এখন বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে লাহোরের নববধূদের মধ্যে।
২. ল্যাব-গ্রোন হীরা বা কিউবিক জিরকন:
খনি থেকে না আসলেও এই হীরাগুলোয় জ্বলে একই আলো। ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার রুপিতে পাওয়া যায় এক সেট, যেখানে সোনার সমমানের গহনা লাগবে লাখ টাকার বেশি। কুন্দন স্টাইলের ল্যাব-গ্রোন হীরা এখন করাচি থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত ট্রেন্ডে।
৩. রত্নপাথরের সেট: রঙিন রাজকীয় ছোঁয়া
রুবি, এমেরাল্ড, স্যাফায়ার কিংবা ফিরোজা—মূল্যবান এই পাথরগুলোর সেট এখন নতুন ট্রেন্ড। ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার রুপির মধ্যে পাওয়া যায় দৃষ্টিনন্দন গহনা, যা বিয়ের লাল বা সবুজ পোশাকের সঙ্গে জমে অপূর্ব।
৪. রোজ গোল্ড:
সোনালি আভা ছাড়তে না পারলে রোজ গোল্ড বা স্বর্ণাভ মিশ্র ধাতু হতে পারে সমাধান। ৮ হাজার–২০ হাজার রুপিতে পাওয়া যায় পুরো সেট, যা দূর থেকে একেবারে সোনার মতোই লাগে। হাই-পলিশ, নিকেল-মুক্ত অ্যালয় বেছে নিলে ত্বকও নিরাপদ থাকে।
৫. মুক্তার গহনা: সৌন্দর্য আর স্থায়িত্ব
মুক্তা এখন পাকিস্তানি কনেদের নতুন পছন্দ। ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার রুপির মধ্যে পাওয়া যায় চমৎকার সেট, যা প্যাস্টেল বা হালকা রঙের পোশাকে এনে দেয় রাজকীয় ছোঁয়া। বিয়ের পরও সহজে পরা যায়।
সূত্র: সামা টিভি
এমএসএম