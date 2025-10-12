আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা ‘নিষিদ্ধ’ নয় ‘স্থগিত’ করা হয়েছে

আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা ‘নিষিদ্ধ’ নয় ‘স্থগিত’ করা হয়েছে
তালেবান সরকার মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী নয় এবং আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। তবে কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা অস্থায়ীভাবে স্থগিত করা হয়েছে। আফগানিস্তানের ইসলামিক এমিরেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি এ তথ্য জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে টোলো নিউজ।
প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বর্তমানে আফগানিস্তানে এক কোটি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, যার মধ্যে অন্তত ২৮ লাখ মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে।
সম্প্রতি ভারত সফরে গিয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আফগানিস্তানের খনিজ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ক্রীড়া খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন মুত্তাকি। এছাড়া তিনি ইরানের চাবাহার বন্দরকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করেন এবং আফগানিস্তান-ভারতের মধ্যে ওয়াঘা সীমান্ত পুনরায় চালুর আহ্বান জানান।
এছাড়াও ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ সফরে তিনি আফগানিস্তান ও প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মুত্তাকি বলেন, অনুষ্ঠানটিতে সীমিত সংখ্যক সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এতে নারী সাংবাদিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়নি।
