মিশরে শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার পথে কাতারের ৩ কূটনীতিক নিহত

মিশরে শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার পথে কাতারের ৩ কূটনীতিক নিহত
মিশরে সড়ক দুর্ঘটনায় কাতারের তিনজন কূটনীতিক নিহত হয়েছেন এবং দুই কূটনীতিক আহত হয়েছেন।। মার্কিন প্রেসিডেন্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শারম আল শেখ শহরে যাচ্ছিলেন ওই কূটনৈতিক দলটি।
রোববার (১২ অক্টোবর) স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও কাতারের দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার (১১ অক্টোবর) শার্ম আল শেখ থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দূর্ঘটনা ঘটেছে।
কাতারের দূতাবাস এক্স এ দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহতরা আমিরি দিওয়ান এর কর্মকর্তা, যা কাতারের সর্বোচ্চ সরকারি সংস্থা। আহত দুই কর্মকর্তাকে বর্তমানে শারম আল শেখের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ ও আহত কর্মকর্তাদের রোববার (১০ অক্টোবর) দোহায় পাঠানো হবে।
কাতারি কর্মকর্তারা জানান, নিহত ও আহতরা কাতারের প্রটোকল টিমের সদস্য। যারা গাজা যুদ্ধবিরতি উদযাপম উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে শারম আল শেখ যাচ্ছিলেন।
উল্লেখ্য, গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনে কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে তুরস্কও আলোচনায় যোগ দেয়, যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দি বিনিময়ে পরিণত হয়।
আসন্ন এই সম্মেলনটি মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।
সূত্র : আরব নিউজ
কেএম