বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ: হর্ষবর্ধন শ্রিংলা
বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমন মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তথা বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
শনিবার (১১ অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বৈঠকের শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি। যদিও শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
বৈঠক শেষে তিনি বলেন,বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনেক অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। এক্ষেত্রে যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া তবে ভালো না হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
সামনেই বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচন নিয়ে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হতে হবে এবং সকলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
এরপরেই অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি যে, অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তবর্তী আসাম, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা পাকিস্তান সীমান্তবর্তী রাজস্থান, পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে। অনেক রোহিঙ্গা মুসলিমও ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, সব মিলিয়ে এই ঘটনা দেশের জন্য খুবই উদ্বেগজনক।
এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচেনকে বেআইনি অনুপ্রবেশে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, সামনেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে যদি বাইরের নাগরিকরা ভোট দেন সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে ঠিক হবে না। গোটা দেশের মানুষের উচিত এদিকে নজর দেওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব অনুপ্রবেশকারীর নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়বে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষদের জন্য নানারকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাইরের নাগরিকরা যদি এই সুযোগ সুবিধা পান সেক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
তবে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে বললেও বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের ফিরে আসার বিষয়টি এড়িয়ে যান ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
ডিডি/টিটিএন