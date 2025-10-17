ঢাকায় তরুণ চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের সম্মেলন আজ

ঢাকায় তরুণ চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের সম্মেলন আজ
দেশের তরুণ চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী কার্ডিয়াক সম্মেলন ‘কার্ডিওকন ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ‘বেসিক জ্ঞান থেকে বেডসাইড প্রয়োগে সেতুবন্ধন’ প্রতিপাদ্যে এ সম্মেলনে অংশ নেবেন দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ১৮০ জন শিক্ষার্থী।
দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্টস সোসাইটি (বিএমবিএস)। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন মুগদা মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রফেসর এম জি আজম। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্ট ও নেক্সটজেন ক্লিনিশিয়ান্সের প্রতিষ্ঠাতা ডা. মারুফ রায়হান খান।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কার্ডিওলজির মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োগের বিভিন্ন বাস্তব কৌশল হাতে-কলমে শিখবেন।
আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—
•হৃদযন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী
•ইসিজি বিশ্লেষণ ও এর ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ
•হৃদরোগ সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা
•উচ্চ রক্তচাপের পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও ব্যবস্থাপনা
•বেসিক লাইফ সাপোর্ট, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন ও অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট।
ডা. মারুফ রায়হান খান বলেন, ‘কার্ডিওকন ২০২৫ তরুণ চিকিৎসকদের জন্য এমন এক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা হৃদরোগের বেসিক জ্ঞানকে বাস্তব চিকিৎসা প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। এটি তাদের ভবিষ্যৎ চিকিৎসাপেশায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়াবে।’
আয়োজকদের আশা, এই সম্মেলন তরুণ চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্লিনিক্যাল প্রস্তুতি আরও সমৃদ্ধ করবে। দিন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হবে।
