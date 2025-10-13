  2. স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

দেশে ক্যানসার রোগী বাড়ছে, প্রতিরোধে দরকার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন

প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম/ছবি: জাগো নিউজ

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, ক্যানসার এখন শুধু একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের রোগ নয়, বরং সারাদেশে দ্রুত বাড়ছে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা। এ রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা জরুরি।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর ন্যাশনাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নূরজাহান বেগম বলেন, ক্যানসার প্রতিরোধে শুধু চিকিৎসা নয়, জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনতে হবে। প্রতিটি পরিবারে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি বিভাগীয় হাসপাতালে ক্যানসার, কিডনি ও ডায়ালাইসিস চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির ওপর জোর দেন তিনি। বলেন, আমাদের ৬৪ জেলায় ক্যানসার সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করতেই হবে।

সরকারি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা জানান, ক্যানসার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় লিনাক মেশিন ক্রয়ে ৩৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ছয়টি মেশিন আনার প্রক্রিয়া চলছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন লিনাক মেশিনগুলো দেশে পৌঁছাবে।

ন্যাশনাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, স্তন ক্যানসার চিকিৎসায় এ প্রতিষ্ঠান যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার সবধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

প্রশাসনিক জটিলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি ফাইল একজনের কাছেই এক মাস দশ দিন পড়ে থাকে। তাহলে উন্নয়ন কাজ কীভাবে এগিয়ে যাবে? তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে নূরজাহান বেগম বলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর হয়তো আমরা কেউ থাকবো না, তবে গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ এনজিও আপনাদের পাশে থাকবে। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকবো, যতবার ডাকবেন আমরা সাড়া দেবো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে, তাই সবাইকে বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দেশে এনে প্রশিক্ষণ নিলে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব, এতে কোনো বাধা নেই।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর বলেন, স্তন ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত হলে শতভাগ নিরাময় সম্ভব। এজন্য লজ্জা বা ভয় না পেয়ে সময়মতো পরীক্ষা করানো জরুরি।

তিনি জানান, এখন ৩০ বছরের কম বয়সীও অনেক নারীর স্তন ক্যানসার শনাক্ত হচ্ছে। তাই উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

