বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় চুক্তি সই

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় চুক্তি সই
দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে ‘জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা ইউনাইটেড’, ‘মশাল মেন্টাল হেলথ’ এবং ‘প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ (পুসাব)’ এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে জেসিআই বাংলাদেশ-এর সদর দপ্তরে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। জেসিআই ঢাকা ইউনাইটেডের লোকাল প্রেসিডেন্ট এএফএম ফাহমিদুর রহমান অনি, মশাল-এর প্রতিষ্ঠাতা মারিয়া মুমু এবং পুসাব-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট সালেকিন নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
এসময় জেসিআই বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান পাভেল এবং রিজিওনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনতাসির মামুন উপস্থিত ছিলেন।
এই সমঝোতা স্মারকের লক্ষ্য হলো—মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে থেরাপি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সামাজিক কুসংস্কার রয়েছে তা দূর করা। এর আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। চুক্তির সুবিধা হিসেবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মশাল-এর বিভিন্ন ওয়েলবিয়িং পরিষেবায় প্রবেশাধিকার পাবে। বিশেষ করে জেসিআই সদস্যরা মশাল-এর পরিষেবাগুলিতে ১০ শতাংশ ছাড় এবং অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাবেন।
এর আগে বিশেষ পিয়ার-টু-পিয়ার সেশনে মনোবিজ্ঞানী ইসরাত জাহান উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও কার্যকর মোকাবিলা কৌশল নিয়ে সরাসরি আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কোনো রাখঢাক না রেখেই চিকিৎসকের কাছে প্রশ্ন করার সুযোগ পান।
