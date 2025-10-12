চসিক মেয়র
চট্টগ্রাম সিটিতে ৮ লাখ ২৯ হাজার শিশুকে দেওয়া হবে টাইফয়েডের টিকা
চট্টগ্রাম সিটিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন–২০২৫ এর উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় চসিক মেয়র জানান, স্কুল পর্যায়ে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ শিশুকে টিকা দেওয়া হবে।
রোববার (১২ অক্টোবর) চট্টগ্রামের দুই স্থানে টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সকালে চন্দনপুরার গুল-এজার-বেগম মুসলিম সি/কে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং পরে প্রবর্তক মোড়ে আইয়ুব বাচ্চু চত্বরে এ ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চসিক মেয়র বলেন, শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে টিকাদান কর্মসূচিকে সফল করতে হবে। নগরের সব অভিভাবককে অনুরোধ করছি, নির্ধারিত তারিখে শিশুদের টিকা দিতে নিয়ে আসুন। টাইফয়েড কেবল স্কুলপড়ুয়া নয়, স্কুলবহির্ভূত শিশুরও হতে পারে। তাই আমরা কমিউনিটি পর্যায়েও টিকাদান চালাবো, যেন কোনো শিশু বাদ না যায়।
তিনি বলেন, টাইফয়েড একটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। অনেক সময় সাধারণ জ্বর ভেবে আমরা বুঝতে পারি না এটি টাইফয়েড। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে অঙ্গহানি পর্যন্ত ঘটাতে পারে। প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। অনেক অভিভাবক অজান্তে বারবার অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করেন, যার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়- এটি একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। তাই এই টিকাদান কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, স্কুল পর্যায়ে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের আওতায় মোট এক হাজার ৫৪৬টি স্কুল ও ৭৮৩টি আউটরিচ সাইটে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ শিশুকে টিকা দেওয়া হবে। এর মধ্যে স্কুল শিক্ষার্থী ৫ লাখ ৩১ হাজার ১৬৭ জন এবং স্কুলবহির্ভূত শিশু ২ লাখ ৯৬ হাজার ৭৮৪ জন।
তিনি আরও বলেন, প্রায় ১৪০০ থেকে ১৫০০ টাকার এই টিকা আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি। এটি চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো একটি বড় প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ। আমি ধন্যবাদ জানাই ‘নগরফুল’সহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোকে, যারা পথশিশুদের এই টিকাদান কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছে। এই শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠাই আমাদের দায়িত্ব।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, রাশেদা আক্তার, ডা. হোসনে আরা বেগম, ডা. গোলাম বাকী মাসুদ, চট্টগ্রাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সেক্রেটারি ডা. মনিরুল ইসলাম রুবেল, ইউনিসেফের প্রতিনিধি ডা. সরোয়ার আলম, ডা. তপন কুমার চক্রবর্তী, ডা. ইফতার জাহান আঁখি, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ, আবু সালেহ, প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সার্বিক সহযোগিতায় এ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে।
