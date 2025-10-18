অবশেষে হিরো আলমকে দুধ দিয়ে গোসল করালেন নারী ভক্তরা

অবশেষে হিরো আলমকে দুধ দিয়ে গোসল করালেন নারী ভক্তরা
আলোচিত ও সমালোচিত কনটেন্ট নির্মাতা হিরো আলম ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর আফতাবনগরে স্ত্রী রিয়া মনিকে মৌখিক ভাবে তিন তালাক দেন তিনি। তার আগে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নারী ভক্তদের সঙ্গে আনা দুধ দিয়ে প্রকাশ্যে গোসল করেছেন।
হিরো আলম বলেন, ‘রিয়া মনি আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। সে পরকীয়া করেছে। আজ তাকে তালাক দিয়েছি। এজন্য দুধ দিয়ে গোসল করে আমি নতুনভাবে নিজেকে শুদ্ধ করছি।’
হিরো আলমের সঙ্গে স্ত্রী রিয়া মনির বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। রিয়া মনি নাকি আবার তাকে তালাক দিতে যাচ্ছেন-এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এমন কথা রিয়া মনি পরিষ্কার করে বলেননি। সেই গুঞ্জনের ভিড়ে আজ হিরো আলম নিজেই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন।
হিরো আলম জানান, ডিভোর্সের কাগজপত্র চূড়ান্ত করেছেন তার উকিল। কোর্টের মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে রিয়া মনি তালাকের কাগজ পাবেন।
এদিকে গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে এসে হিরো আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরেন রিয়া মনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানান, তার সঙ্গে সংসার করা অবস্থায় হিরো আলম মিথিলা নামের একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ান। সেই নারী আলমকে ধর্ষণ মামলাও দিয়েছে। এসব নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে হিরো আলমকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রিয়া মনি। এমনকি তাকে তালাকনামাও পাঠিয়েছিলেন তিনি। তালাকের কাগজ হাতে পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন আলম। বাধ্য হয়ে হিরো আলমের সংসারেই থেকে যান রিয়া মনি। কিন্তু হিরো আলম তার মন্দ চরিত্র বদলাননি বলে দাবি করেন রিয়া মনি।
লাইভে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি আর নিতে পারছি না। আলম বলছে আমাকে ধ্বংস করে দেবে। তুমি তো নিজে ধ্বংস হয়ে গেলা, পাগলা হয়ে গেলা। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে না। তুমি আলম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছো, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। এখন তুমি আমাকে ধ্বংস করতে আসো! তোমার মতো মানুষ আমাকে কি ধ্বংস করবে, মানুষের ডির্ভোস হয় না? ডির্ভোস হলে কি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়? তুমি আলম পরকীয়া করেছিলে। সেই নারী তোমাকে ধর্ষণ মামলা দিয়েছে। আমার আল্লাহ যদি সঙ্গে থাকে, তুমি কিছু করতে পারবে না। তুমি সংসারজীবনে সুখি না। সব জায়গায় রাজনীতি চলে না আলম।’
হিরো আলমের বিগত তিন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করে সেই লাইভে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসছিলাম। ভালোবেসে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমার সঙ্গে নাটক করি নাই। তোমার টাকা দিয়ে আমি চলিও নাই। তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি। সব শেষে ভালো থাকা প্রয়োজন, সেইটা তুমি থাকতে পারছো না। সেজন্য আমাকে জ্বালাতে এসো না।’
