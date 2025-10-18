শুভেচ্ছাদূত হলেন তৌসিফ মাহবুব, শুটিং এফডিসিতে
দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব যুক্ত হয়েছেন জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যারের সঙ্গে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির নতুন শুভেচ্ছাদূত হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামীকাল ১৯ অক্টোবর (রবিবার) থেকে শুরু হচ্ছে এর নতুন টেলিভিশন কমার্শিয়ালের (টিভিসি) শুটিং।
প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ ডিজাইনের পণ্যকে ঘিরে নির্মিত এই টিভিসি চিত্রায়িত হবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)-তে।
এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তৌসিফ বলেন, ‘স্টেপ ফুটওয়্যার দীর্ঘদিন ধরেই মানসম্মত ও ট্রেন্ডি ডিজাইনের পণ্য দিয়ে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেছে। তাদের সঙ্গী হতে পেরে ভালো লাগছে। নতুন এই টিভিসির মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি আরও আধুনিক, আকর্ষণীয় ও তরুণ প্রজন্মনির্ভর উপস্থাপনায় হাজির হতে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাড সাইন। আশা করছি ভালো একটি কাজ হতে যাচ্ছে।’
১৯৮৯ সাল থেকে দেশের বিজ্ঞাপন অঙ্গনে সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা ও পেশাদারিত্বের ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাড সাইন। প্রতিষ্ঠানটির সত্ত্বাধিকারী জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘তৌসিফের ইমেজ ও পণ্যটির জনপ্রিয়তার কম্বিনেশন দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে আমাদের।’
তিনি আরও জানান, আগামী সপ্তাহেই টিভিসির পোস্ট-প্রোডাকশন শেষে এটি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচারে আসবে। টিভিসিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন তৌসিফ মাহবুব। তার সঙ্গে দেখা যাবে এ প্রজন্মের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় মডেল ও তারকাকে।
এলআইএ/এএসএম