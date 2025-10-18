হিরো আলমকে গোসল করাতে দুধ নিয়ে আসছেন নারী ভক্তরা

হিরো আলমকে গোসল করাতে দুধ নিয়ে আসছেন নারী ভক্তরা
বিতর্কিত কনটেন্ট নির্মাতা আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম স্ত্রী রিয়া মনিকে তালাক দিতে যাচ্ছেন। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর আফতাবনগরের এম ব্লকে রিয়া মনিকে মৌখিকভাবে তালাক দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, স্ত্রী রিয়া মনিকে তালাক দিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করবেন হিরো আলম।
এদিকে হিরো আলম জানান, তাকে গোসল করানোর জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে নারী ভক্তরা দুধ নিয়ে আসছেন।
আজ (১৮ অক্টোবর) শনিবার এক ফেসবুক পোস্ট হিরো আলম লিখেছেন, ‘আজ বিভিন্ন জেলা থেকে কিছু নারী ভক্ত দুধ নিয়ে আসতেছে আমাকে গোসল করানোর জন্য। আজ আফতাব নগর এম ব্লক রিয়া মনিকে তালাক দিয়ে গোসল করবো।’
স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরই বিয়ে করবেন হিরো আলম, এ রকম কথা ছড়িয়েছেন খোদ তার অনুসারীরা। কিন্তু আলম বলছেন ভিন্ন কথা। হিরো আলম বলেন, ‘এখন আর বিয়ে করার বয়স নেই। আমার তিন সন্তানকে দেখাশোনার জন্য একজন মা খুঁজছি। আমি একা তাদের মানুষ করতে পারবো না। আগে দুইটা বিবাহ করেছি। তারা সবাই আমাকে বিক্রি করে স্টার হতে এসেছিল। মিডিয়ার সামনে মিথ্যা কথা বলেছে। তারা মুখে বলেছে আমার সন্তানের মা হবে, কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল স্টার হওয়ার নেশা। এ কারণে সংসারটা করা হলো না।’
হিরো আলমের সঙ্গে স্ত্রী রিয়া মনির বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। রিয়া মনি নাকি আবার তাকে তালাক দিতে যাচ্ছেন-এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এমন কথা রিয়া মনি পরিষ্কার করে বলেননি। সেই গুঞ্জনের ভিড়ে আজ হিরো আলম জানালেন, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিতে যাচ্ছেন।
এ প্রসঙ্গে জানতে রিয়া মনিকে একাধিকবার মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।
