নতুন পরিচয়ে পাকিস্তানি তারকা হানিয়া আমির

নতুন পরিচয়ে পাকিস্তানি তারকা হানিয়া আমির
পর্দায় রোমান্টিক চরিত্রে দর্শকের হৃদয় জয় করা পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। তিনি এবার যোগ দিলেন সমাজসেবামূলক মিশনে। তিনি জাতিসংঘের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। দেশটির দ্বিতীয় নারী তারকা হিসেবে এমন দায়িত্ব পেলেন এই গ্ল্যামারকন্যা।
জাতিসংঘের নারী অধিকার বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন পাকিস্তান জানিয়েছে, হানিয়া তার জনপ্রিয়তা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে দেশের নারী ও মেয়েদের কণ্ঠস্বর জোরদার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করবেন।
সংস্থাটির অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানানো হয়, ‘অভিনেত্রী হানিয়া আমির জাতিসংঘ উইমেন পাকিস্তানের নতুন শুভেচ্ছাদূত হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। তিনি নারী ও মেয়েদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়তে নিজের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবেন।’
হানিয়া আমিরও এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি নারী ও মেয়ের উচিত ভয় বা বৈষম্যের শৃঙ্খল ছাড়াই নিজের সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করা। এই যাত্রায় আমি জাতিসংঘ উইমেনের সঙ্গে কাজ করতে পেরে গর্বিত।’
পাকিস্তানে নারী উন্নয়ন ও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় ইউএন উইমেন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সহায়তায় সংস্থাটি ‘নিরাপদ স্থান’ তৈরি করেছে, যেখানে তারা সন্তানদের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও মানসিক সহায়তা পাচ্ছেন।
পর্দার গ্ল্যামার পেরিয়ে বাস্তব জীবনে এমন মানবিক ভূমিকা রাখায় হানিয়া আমিরকে এখন পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্ম দেখছে অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে।
