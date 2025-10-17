  2. বিনোদন

মাটিচাপা দেওয়া ছবিটি কার

প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
‘দেলুপি’ সিনেমার টিজারে একটি ফ্রেমেবাঁধা ছবি মাটিচাপা দিতে দেখা গেছে

গ্রামের রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছেন পার্থ। এ সময় বেজে ওঠে তার ফোন। কল ধরে তরুণ বলেন, ‘হ্যালো বাবা।’ অপর প্রান্ত থেকে বাবা বললেন, ‘পার্থ তুই কনে?’ পার্থ বললেন, ‘আমি তো একটু বাইরে আছি।’ ছেলের কথা শুনে বাবা বললেন, ‘প্রধানমন্ত্রী পলাইছে, শুনিছিস?’ দেখা গেল দেয়াল থেকে ফ্রেমে বাধা একজন নারীর ছবি মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছে। এ হচ্ছে মুক্তির জন্য প্রস্তুত ‘দেলুপি’ সিনেমার টিজার। কিন্তু ছবিটি কার?

আজ (১৭ অক্টোবর) শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে ‘দেলুপি’ সিনেমার ২৭ সেকেন্ডের টিজার। ওপরের দৃশ্যগুলোর সেখানকার। সিনেমার গল্পের বাকিটা আঁচ করতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন। তবে এই টিজারেরই প্রশংসা করছেন দর্শকেরা।

‘দেলুপি’র মধ্যদিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করছেন তরুণ নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। এর আগে দুটি ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনেপাট’ বানিয়ে দর্শক ও প্রযোজকের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। তার প্রথম ছবিটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম। আজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা জানিয়েছে, শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

প্রথম সিনেমার নামকরণ নিয়ে নির্মাতা তাওকীর জানান, ‘দেলুপি’ খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের নাম থেকে নেওয়া। ওই অঞ্চলের জীবন, বাস্তবতা ও সম্পর্ক নিয়ে ছবির গল্প। কিছু বাস্তবের সঙ্গে কিছুটা কল্পনারও আশ্রয় নিয়েছেন নির্মাতা। ফলে শুধু ওই অঞ্চল নয়, দেশের সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবে গল্পটি। সিনেমার শুটিং থেকে অভিনয়শিল্পী সবই স্থানীয়।

গণমাধ্যমকে তাওকীর বলেন, ‘আমি সব সময় বাস্তব মানুষের গল্প বলতে চেয়েছি। “দেলুপি” মূলত সেই চেষ্টারই অংশ। এই সিনেমার প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ফ্রেম আসলে মানুষ ও তাদের জীবনের অংশ। সত্যিকার অনুভূতি তুলে ধরাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

জানা গেল, ‘অদ-ভূত’ নামে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রও নির্মাণ করছেন তাওকীর। ছবিটির প্রযোজনা পূর্ববর্তী কাজ চলছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পাওয়া ছবিটির শুটিং শিগগিরই শুরু করবেন তারা।

দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজে পড়া তাওকীরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। স্কুলে পড়াকালে ২০০৯ সালে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কঙ্কপুরাণ’ নির্মাণ করেন তিনি। এরপর একে একে ‘গ্যাস বেলুন’, ‘লামা’, ‘দ্য ইফনিট’, ‘গোল ও যোগ’, ‘সিনেমার নাম খুঁজছি’, ‘আয়না ও সর্বোচ্চ গতিসীমা’।

