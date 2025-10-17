নাম পরিবর্তনের কারণ জানালেন এ আর রহমান
অস্কারজয়ী সংগীত ব্যক্তিত্ব এ আর রহমান তার পেশাগত জীবনের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নিয়েও কথা বলেন। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর বিশেষভাবে ভরসা রাখা শুরু করেন বাবার মৃত্যুর পর। প্রিয়জনকে হারিয়ে জীবনের কঠিন সময়ের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিলেন তখন। এমনকি আজ বিশ্বজুড়ে যে নামে তাকে চেনে সেই নামও তিনি গ্রহণ করছিলেন সেই সময়েই।
আসলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংগীত পরিচালকের জন্মসূত্রে নাম ছিল ‘দিলীপ কুমার’। জীবনে এই আমূল পরিবর্তন কীভাবে এসেছিল তা নিয়ে বলতে গিয়ে এ আর রহমান বলেন, ‘আমার জীবনে এই ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তন আসে আমার বাবার মৃত্যুর পর। আমি এবং আমার পরিবার একজন হিন্দু জ্যোতিষকে দেখিয়েছিলাম। তারপরই আমরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলাম। তিনিই আমার নাম পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আমাকে দুটি নামের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেছিলেন। সেই দুটি নাম ছিল যথাক্রমে, আবদুল রহমান এবং আবদুল রহিম।’
তিনি আরও বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি কখনোই আমার প্রথম নাম নিয়ে খুশি ছিলাম না। তাই আমাকে যখন নাম পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয় তখন আমার মা আমাকে বলেন আবদুল না রেখে আল্লারাখা রহমান রাখতে। আমার যদিও শুরু থেকেই রহমান নামটি পছন্দ হয়েছিল আর এই আল্লারাখার অর্থ হলো ঈশ্বরের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এই সময়ই আমি এবং আমার পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হই।’
আরও পড়ুন
ডিভোর্স দিলেও সাবেক স্ত্রীর চোখে বিশ্বের সেরা পুরুষ এ আর রহমান
এ আর রহমানের সম্পদের কত অংশ পাবেন সাবেক স্ত্রী
এর আর রহমান এই মুহূর্তে নিজের আগামী লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে মহড়া ও বিভিন্ন প্রস্তুতির মাঝে সময় কাটাচ্ছেন। বারাণসীরতে সংগীত পরিচালকের আগামী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। এই শহরের ইতিহাস নিয়ে তিনি খুবই আগ্রহী তিনি। এর আগে এই একই স্থানে অনুষ্ঠানের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল তার। তাই এবার আর কোনো রকমেই সুযোগটি হাতছাড়া করতে চান না এ আর রহমান।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘এই শহরটার ইতিহাস নিয়ে আমি খুবই আগ্রহী। এই শহরের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক গল্প আর নানা ঘটনা আমি সেগুলো জানতেও ভীষণ আগ্রহী আমার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি।’
এমএমএফ/জিকেএস