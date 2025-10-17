সোহেল রানাকে নিয়ে নতুন আয়োজন

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
সোহেল রানা।

কিংবদন্তিতুল্য নায়ক সোহেল রানা। এখন নিয়মিত পর্দায় দেখা যায় না তাকে। তবুও চলচ্চিত্রের প্রতি টান, সহকর্মীদের জন্য মমতা আর দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতা এখনো সমানভাবে অনুভব করেন এ নায়ক।

বড়পর্দায় না দেখা গেলও আজ (১৭ অক্টোবর) থেকে প্রতি শুক্রবার রাত ১০টায় ‘আইজ অন স্টুডিও’ ইউটিউব চ্যানেলে পডকাস্ট শো ‘আমি সোহেল রানা’ নিয়মিত তার অনুরাগীদের সামনে আসবেন। জানা গেছে, প্রথম সিজনের বারোটি এপিসোডে দেখা যাবে সোহেল রানাকে। তিনি কথা বলবেন নিজের সিনেমাসহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীসহ নানা ঘটনা নিয়ে।

অনুষ্ঠানের বিষয়ে সোহেল রানা বলেন, ঈদ আয়োজনে পডকাস্টে অংশ নিয়ে দারুণ সাড়া পেয়েছিলাম। অনেকেই বলেছিলেন, আরও শুনতে চান। তাই আবার আসা। এবার বিস্তারিতভাবে বলার সুযোগ পাওয়া গেলো। একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু আমার বলা জীবনের এই কথাগুলো থেকে যাবে।

সোহেল রানার পারিবারিক নাম মাসুদ পারভেজ। নায়ক হিসেবে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশের পর তিনি সোহেল রানা নামেই ব্যাপক পরিচিতি পান। তবে প্রযোজক হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালে, মাসুদ পারভেজ নামেই।

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘ওরা ১১ জন’ প্রযোজনার মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রে তার আনুষ্ঠানিক প্রবেশ। এরপর ১৯৭৩ সালে কাজী আনোয়ার হোসেনের জনপ্রিয় চরিত্র অবলম্বনে নির্মিত ‘মাসুদ রানা’ সিনেমায় তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। একই সিনেমার মাধ্যমে মাসুদ পারভেজ নামে পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ ঘটে তার।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন সোহেল রানা। অভিনয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছেন। এছাড়া ২০১৯ সালে পান আজীবন সম্মাননা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

