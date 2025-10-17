নয় মাসের সম্পর্ক শেষে এখন কেবল বন্ধু তারা

নয় মাসের সম্পর্ক শেষে এখন কেবল বন্ধু তারা
হলিউডের জনপ্রিয় দুই তারকা টম ক্রুজ ও আনা ডে আরমাসের প্রেমে ভাঙন ধরেছিল বেশ আগেই। নয় মাসের সম্পর্কের পর আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘দ্য সান’ জানায়, সম্পর্কের উষ্ণতা ফিকে হয়ে যাওয়ায় দুজনেই বুঝে গেছেন, একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়।
সূত্রের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, ‘টম ও আনা একসঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। তবে এখন তারা কেবল ভালো বন্ধু। তারা বুঝতে পেরেছেন, সম্পর্কটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নয়, তাই বন্ধু হিসেবেই থাকতে চান।’
সম্পর্কে দূরত্ব এলেও কাজের জায়গায় কোনো প্রভাব পড়েনি। জানা গেছে, তারা একসঙ্গে কাজ করবেন নতুন থ্রিলারধর্মী সিনেমা ‘ডিপার’-এ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ছবিটি স্থগিত করা হয়েছে—এমন গুঞ্জন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, ‘আনাকে ইতোমধ্যেই তার পরবর্তী ছবিতে কাস্ট করা হয়েছে। তাই তাদের একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।’
সম্পর্কের শুরুটা হয়েছিল বেশ রোমান্টিকভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টে হাতে হাত ধরে হাঁটার সময় তাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ্যে আসে। এরপর মাদ্রিদ ও লন্ডনে ছুটি কাটানোর সময়ও একসঙ্গে দেখা গেছে তাদের। টমের চালানো হেলিকপ্টার রাইডের ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এমনকি ডেভিড বেকহামের ৫০তম জন্মদিনের পার্টি ও ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একসঙ্গে কনসার্টেও উপস্থিত ছিলেন তারা।
‘নক আউট’, ‘নো টাইম টু ডাই’ ও ‘ব্যালেরিনা’-খ্যাত আনা ডে আরমাস এর আগে বেন অ্যাফ্লেক এবং পরে পল বুকেডাকিসের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু কোনো সম্পর্কই টেকেনি। অন্যদিকে ২০১২ সালে কেটি হোমসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর টম ক্রুজের প্রেমের খবর এসেছে বারবার, কিন্তু কোনো সম্পর্কেই স্থিতি পাননি ‘মিশন: ইমপসিবল’ তারকা।
সূত্রের ভাষায়, বর্তমানে টম ও আনা দুজনই নিজেদের ক্যারিয়ারেই মনোযোগী। প্রেম শেষ হলেও বন্ধুত্বের সেতু অটুট রেখেছেন তারা।
