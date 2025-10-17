‘মান্নাত’ ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে শাহরুখ, এবার কি দিওয়ালি পার্টি দেবেন

‘মান্নাত’ ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে শাহরুখ, এবার কি দিওয়ালি পার্টি দেবেন
বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের মুম্বাইয়ের প্রাসাদতুল্য বাংলো ‘মান্নাত’ একসময় বলিউডের সব ধরনের বড় উৎসবের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির পর এবং ছেলে আরিয়ান খানের মাদকমামলায় নাম জড়ানোর পর, সেই সংখ্যা অনেকখানিই কমিয়ে দিয়েছেন কিং খান। এবার প্রশ্ন হলো ২০২৫ সালে কি নিজের বাড়িতে দিওয়ালি পার্টির আয়োজন করবেন তিনি?
আরও বেশি করে আলোচনা কারণ মাসখানেক আগেই ‘মান্নাত’ ছেড়েছেন শাহরুখ ও তার পরিবার। কারণ এখন মান্নাতের সংস্কারের কাজ চলছে। নতুন যে বাড়িতে শাহরুখ থাকছেন, সেটিও কম বড় নয়। মুম্বাইয়ের পালি হিলে একটি বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্টে থাকছেন। এটি প্রতি মাসে ২৪ লাখ রুপিতে তিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি। মান্নাতের আয়তন যেখানে ২৭০০০ বর্গফুট সেখানে পালি হিলে তার নতুন ঠিকানা ১০,৫০০ বর্গফুটের মধ্যে বিস্তৃত।
‘এইচটি সিটি’র প্রতিবেদন অনুসারে শাহরুখ খানের ম্যানেজার পূজা দাদলানি নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি এই বছরও কোনো পার্টির আয়োজন করবেন না। এবারে বলিউডে আরও বেশ কয়েকটি দিওয়ালি পার্টি বাতিল করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল আয়ুষ্মান খুরানা এবং স্ত্রী তাহিরা কাশ্যপ খুরানা আয়োজিত পার্টিটি। একটি সূত্র এইচটি সিটিকে নিশ্চিত করেছে যে আয়ুষ্মানের প্রথম দীপাবলি মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা থাম্মায় তার সমস্ত মনোযোগ থাকায়, পার্টি হচ্ছে না।
এদিকে সিরিয়ালের দুনিয়ার রানি, প্রযোজক একতা কাপুরও এবার জনিয়েছেন যে কোনো দিওয়ালি পার্টি হচ্ছে না। ফটো সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান তিনি। তবে কারণ নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি।
শাহরুখ খানকে এরপর ‘কিং’ সিনেমায় দেখা যাবে। এটি প্রথমে সুজয় ঘোষ পরিচালনা করার কথা থাকলেও, বর্তমানে সেই দায়িত্ব সিদ্ধার্থ আনন্দের। আর এটাই হতে যাচ্ছে শাহরুখ-কন্যা সুহানার বড়পর্দয় প্রথম কাজ। কিং খানও ২০২৩ সালে তিনটে বড় হিট- ‘পাঠান’, ‘জাওয়ান’ ও ‘ডাঙ্কি’ দেওয়ার পর, ‘কিং’ দিয়েই অনুরাগীদের সামনে হাজির হচ্ছেন।
