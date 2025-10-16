সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে রুনা লায়লাকে নিয়ে ‘স্টার নাইট’

সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে রুনা লায়লাকে নিয়ে ‘স্টার নাইট’
কিংবদন্তিতুল্য উপমহাদেশের সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এ উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশন ‘স্টার নাইট’ নামের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা। তিনি অনুষ্ঠানটিতে তার গান ও ক্যারিয়ারের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন।
গত ৮ অক্টোবর বিশেষ এ পর্বের দৃশ্যধারণ সম্পন্ন হয়। আজ (১৬ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মাছরাঙা টিভিতে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটি। ‘স্টার নাইট’ গ্রন্থনা করেছেন রুম্মান রশীদ খান। তিনি জানান, এই পর্বে রুনা লায়লাকে ৬০টি গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া, ৬০ সংখ্যাকে উপজীব্য করে কেক কাটা ও ৬০টি প্রশ্ন করে বিশেষ আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
এ ছাড়া আজকের আয়োজনে জনপ্রিয় ১০ সংগীত তারকা কনা, লিজা, লুইপা, কোনাল, ঝিলিক, সুকণ্যা, সাব্বির, কিশোর, অপু ও ইউসুফ বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে রুনা লায়লাকে চমকে দিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন রুনা লায়লার পরিবার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেক সংগীত ও চলচ্চিত্র তারকা। রুনা লায়লার শৈশব-কৈশোর ও সংগীতজীবনের অপ্রকাশিত ছবি এবং অজানা কিছু তথ্য জানা যাবে ‘স্টার নাইট’-এর এ পর্বে।
আরও পড়ুন:
এই প্রজন্মকে যেভাবে মূল্যায়ন করলেন রুনা লায়লা
এক যুগ পর রুনা লায়লা
রুনা লায়লা বলেছেন, ‘আমি দেশের বাইরে ছিলাম। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরেই অংশ নিয়েছি মাছরাঙার এই আয়োজনে। আমার সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, সেট ডিজাইনসহ সবকিছুই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আগেও আমি মাছরাঙার অন্য আয়োজনে কথা বলেছি। তবে এবারের আয়োজনটি বেশি ভালো লেগেছে।’অজয় পোদ্দারের প্রযোজনায় ‘স্টার নাইট’ উপস্থাপনা করেছেন মৌসুমী মৌ।
এমএমএফ/এমএস