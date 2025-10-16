হাসপাতালে ভর্তি তমা মির্জার মা, চাইলেন দোয়া

হাসপাতালে ভর্তি তমা মির্জার মা, চাইলেন দোয়া
অভিনেত্রী তমা মির্জার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বর্তমানে সিসিইউতে চলছে তার চিকিৎসা। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে মায়ের অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) হাসপাতালের একটি ছবি প্রকাশ করে মায়ের অসুস্থতার কথা জানান তিনি। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আম্মু হাসপাতালে ভর্তি। অনুগ্রহ করে সবাই দোয়া করবেন।’
এদিকে বিস্তারিত জানতে অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ করেননি তিনি।
তমার মায়ের অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতে মন্তব্যের ঘরে অনেকেই জানতে চেয়েছেন কারণ। তবে কোনো মন্তব্যের জবাব দেননি তিনি। তার মায়ের সুস্থতা কামনা করেছেন ভক্ত-অনুরাগীরা।
তমাকে সবশেষ দেখা গেছে দাগি সিনেমায়। শিহাব শাহীন পরিচালিত এ ছবিতে তার বিপরীতে ছিলেন আফরান নিশো। আরও ছিলেন সুনেরাহ বিনতে কামাল, শহীদুজ্জামান সেলিম, গাজী রাকায়েত, মিলি বাশার, রাশেদ মামুন অপু প্রমুখ।
