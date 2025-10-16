ইলিয়াস কাঞ্চনকে দেশের সম্পদ দাবি করে যা বললেন কনকচাঁপা

ইলিয়াস কাঞ্চনকে দেশের সম্পদ দাবি করে যা বললেন কনকচাঁপা
বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনেতা, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সভাপতি ও ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে মস্তিষ্কে টিউমারজনিত জটিলতায় ভুগছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন। এই খবরে শোবিজ অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর উদ্বেগ ও শোকের ছায়া।
জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা তার প্রিয় তারকার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সভাপতি ও নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। তিনি লন্ডনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আমি তার সার্বিক সুস্থতা ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য দোয়া করি। দেশবাসীর কাছে দোয়ার আরজি জানাচ্ছি।’
ইলিয়াস কাঞ্চনকে দেশের সম্পদ উল্লেখ করে তিনি লেখেন, ‘কাঞ্চন ভাইয়ের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতাসম্পন্ন দক্ষ একজন সংগঠক ও বর্ষীয়ান অভিনেতা দেশের সম্পদ। আমাদের প্রাণান্তকর প্রত্যাশা, তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।’
কনকচাঁপার এই স্ট্যাটাস মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। অসংখ্য ভক্ত ও শিল্পী তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ইলিয়াস কাঞ্চনের সুস্থতা কামনায় দোয়া জানান।
দেশের চলচ্চিত্রে দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে অবদান রেখে আসছেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার অবদান অনন্য। ১৯৯৩ সালে স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর তিনি ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলন শুরু করেন। সেটি পরবর্তীতে দেশে সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে।
এলআইএ/জেআইএম