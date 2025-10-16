  2. বিনোদন

শুটিং সেটের ভিডিও দিয়ে ডলার কামানো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নিলয়

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
শুটিং সেটের ভিডিও দিয়ে ডলার কামানো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নিলয়
নিলয় আলমগীর

ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর। মডেলিং ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শোবিজে পথচলা শুরু করলেও পরে নাটকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় এই অভিনেতা। সেখানে মাঝেমধ্যেই নানা সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে মত প্রকাশ করেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে নিলয় একটি প্রশ্ন তুলেছেন। সেখানে তিনি শুটিং সেটের ভিডিও প্রকাশ করার নৈতিক যুক্তি কতটুকু তা জানতে চেয়েছেন।

নিলয়ে লেখেন, ‌‘পারশ্রমিক নেওয়ার পরেও যারা ফেসবুক থেকে ডলার কামানোর জন্য নাটকের বিহাইন্ড দ্য সিনস (BTS) ভিডিও প্রকাশ করেন, ব্যাপারটা কতটুকু নৈতিক?’

তিনি লিখেছেন, ‘নাটকের প্রযোজক বা চ্যানেল মালিক টাকা ইনভেস্ট করে নাটক বানান। ইউটিউব, ফেসবুক, টিভি কিংবা ব্র্যান্ডিং থেকে সেই টাকা উঠানোর চেষ্টা করেন। সেই নাটকের অভিনয়শিল্পী থেকে শুরু করে পরিচালক, সহকারী পরিচালক, সিনেম্যাটোগ্রাফার, প্রোডাকশন, লাইটগ্রাফার, মেকআপম্যান, হাউজ, স্ক্রিপ্টরাইটার, ফটোগ্রাফার সবাই তাদের পারিশ্রমিক পান। এরপরও কিছু মানুষ শুটিং চলাকালীন সেটের ভিডিও নিজের পেজ বা আইডিতে পোস্ট করে আয় করেন। ব্যাপারটা কতটা নৈতিক? জিজ্ঞেস করলে বলে, প্রমোশন করছি। কিন্তু এই প্রমোশন প্রযোজকের জন্য কতটা লাভজনক সেটা প্রযোজকই ভালো জানেন। প্রমোশন করতে হলে প্রযোজক নিজেই বলবেন বা নিজের চ্যানেল থেকে করবেন।’

নিলয় আরও যোগ করেন, ‘আবার ইউনিটের কেউ কেউ সিক্রেট চ্যানেল খুলে সেই BTS ভিডিও আপলোড করছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে তারা সহকারী পরিচালক বা ডিওপির সহকারী। তারা নিজেরা যদি শুটিং সেট থেকে ভিডিও না পায়, তবে শিল্পীদের আইডি বা পেজ থেকে তা সংগ্রহ করে নিজেদের গোপন চ্যানেলে দিচ্ছে। এতে সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে প্রযোজকের।’

সবশেষে অভিনেতা সতর্ক করে লেখেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে প্রযোজকরা ভবিষ্যতে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেন। তখন বিপদে পড়বে কারা সেটাও সবাইকেই ভাবা উচিত।’

এর আগেও একবার এ বিষয়ে ফেসবুকে লিখে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন নিলয়। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার সব সম্মানিত ডিরেক্টর, ডিওপি, কো-আর্টিস্ট, মেকআপ আর্টিস্ট, ফটোগ্রাফার, লাইট গ‍্যাফার, অ্যাসিস্ট‍্যান্ট ডিরেক্টর, প্রোডাকশন টিম, ক‍্যামেরা টিম, চ‍্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং শ‍্যুটিং সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, এখন থেকে শ‍্যুটিং চলাকালীন বা শ‍্যুটিংয়ের বিরতিতে সেটে বা মেকআপ রুমে কোনো বিটিএস, রিলস, শর্টস বা কোনো ধরনের ভিডিও করবেন না। ধন্যবাদ।’

উল্লেখ্য, নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি নিলয় আলমগীর এখন প্রযোজনাও করেন।

