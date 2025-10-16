  2. বিনোদন

সেরা অভিনেতার স্বীকৃতি পেলেন শামীম জামান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
জনপ্রিয় অভিনেতা শামীম জামান। নানামাত্রিক চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। পেয়েছেন নানা স্বীকৃতি। এবার সে তালিকায় যুক্ত হলো আরও একটি সাফল্যের পালক। বাইস্কোপ স্টার অ্যাওয়ার্ডে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

গত ১৪ অক্টোবর রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব মারগুব মোরশেদ এবং অভিনেত্রী দিলারা জামান। তাদের হাত থেকেই সম্মাননা গ্রহণ করেন শামীম জামান।

শামীম জামানকে পুরস্কার তুলে দেন সাবেক সচিব মারগুব মোরশেদ এবং অভিনেত্রী দিলারা জামান

পুরস্কার প্রাপ্তির অনুভূতি জানাতে গিয়ে শামীম জামান বলেন, ‌‘অভিনয়ের দীর্ঘ পথচলায় এমন স্বীকৃতি অনুপ্রেরণা যোগায়। দর্শক ও আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।’

আয়োজকদের মতে, নাট্যাঙ্গনে ধারাবাহিক অবদান ও অভিনয় দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর শামীম জামানকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

