কবে নতুন জীবন শুরু করছেন শাকিবের নায়িকা ইধিকা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
‘প্রিয়তমা’ সিনেমায় অভিনয় করে বাংলাদেশে ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন ইধিকা পাল

ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইধিকা পাল ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খানের সঙ্গে ‘প্রিয়তমা’ সিনেমায় অভিনয় করে তুমুল আলোচনায় এসেছিলেন। সিনেমাটি ব্যাপক ব্যবসা সফল হওয়ার পর ইধিকা শাকিবের নায়িকা বলে অনুরাগীমহলে পরিচিত লাভ করেন।

‘খাদান’ এবং ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমা কল্যাণে ইধিকা এই মুহূর্তে টালিউডের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি কারো সাথে প্রেম করছেন কিনা অথবা কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা থাকবেই।

সম্প্রতি ‘ইনকোডমাট্রোটিভি’ নামের একটি ফেসবুক পেজে ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমি বিয়ে নিয়ে ভাবছি না। বিয়ে মানেই প্রচুর দায়িত্ব তাই এখন বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনা নেই আমার। সেই চিন্তা ভাবনা এখন অনেক দূর।’

অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আগামী ১০ বছরে আমি অনেক অনেক কাজ করতে চাই। একজন ভীষণ ব্যস্ত অভিনেত্রী হতে চাই যার সারাটা বছর কাজ নিয়ে কেটে যাবে। এখন আমার মূল উদ্দেশ্য নিজের কাজে ফোকাস করা। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এখন চিন্তা করার সময় নেই।’

ইধিকার টালিউডে প্রথম অভিষেক দেবের সঙ্গে, তাও আবার ব্লকবাস্টার সিনেমায় এমন ভাগ্য কয়জনের হয়! শুধু দেব নয়, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোহমের বিপরীতেই প্রথম অভিনয় করার কথা ছিল ইধিকার। যদিও কিছু সমস্যা থাকার কারণে সেই সিনেমা মুক্তি পায়নি। তাই দেবের বিপরীতে প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান এ অভিনেত্রী।

