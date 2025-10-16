সিজেএফবি বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন দুই তারকা
সংগীত ও চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২৪তম সিজেএফবি পারর্ফমেন্স অ্যাওয়ার্ডে ‘বিশেষ সম্মানানা’ পাচ্ছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন ও চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা। তাদের পাশাপাশি কাজী জেসিনকে সাংবাদিকতায় অনন্য অবদান রাখার জন্য এ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারের হল অফ ফেমে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন, সিজেএফবি’র সভাপতি এনাম সরকার। এটি সিজিএফবি’র ২৪তম পুরস্কার বিতরণী আসর।
এছাড়া ২০২৪ সালে সংগীত, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন বিভাগে বছর সেরা পারর্ফমেন্সের জন্য পুরস্কৃত হবেন এই তিন বিভাগের সেরা তারকারা। অনুষ্ঠানজুড়ে থাকছে জনপ্রিয় তারকাদের পারর্ফমেন্স।
দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্ট’স ফোরাম অফ বাংলাদেশ-সিজেএফবি ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আরও পড়ুন
বিদেশে থাকা মাহিকে নিয়ে দেশে নতুন সিনেমার ঘোষণা
স্টার সিনেপ্লেক্সের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধির দ্বন্দ্ব
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিজিএফবি বাংলাদেশের মিডিয়া সংশ্লিষ্টদের দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ‘সিজেএফবি পারর্ফমেন্স’ অ্যাওয়ার্ড তারই অন্যতম একটি অংশ যা প্রবর্তনের শুরু থেকেই বাংলাদেশের মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত।
এমএমএফ/জেআইএম