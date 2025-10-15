জুবিনের মৃত্যুতে অভিযুক্তদের প্রিজনভ্যান ঘিরে উত্তেজনা
আজ (১৫ অক্টোবর) আসামের বক্সা জেলায় হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়। জুবিন গার্গের মৃত্যুতে অভিযুক্ত ৫ জনকে নিয়ে জেলে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ পুলিশের প্রিজনভ্যানে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। শুধু তাই নয়, তাদের স্লোগান দিতে শোনা যায়, ‘ওদের ভেতরে রাখা যাবে না। আমাদের হাতে তুলে দিন।’ দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানেগ্যাস ছুড়তে হয়।
কারও হাতে পাথর, কারও হাতে পোস্টার, কেউ আবার কাঁদতে কাঁদতে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন উত্তেজিত জনতা। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। জেলের বাইরে বেশ কিছু গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। তাতেও আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। মুহূর্তের মধ্যে জেলের বাইরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় সাংবাদিকসহ অনেক সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন।
সিঙ্গাপুরে শিল্পী জুবিনের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে ভারতজুড়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। কীভাবে মৃত্যু হলো জুবিনের, বার বার একই প্রশ্ন উঠছে। স্বামীর মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়েছেন স্ত্রী গরিমা। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন জুবিনের চাচাতো ভাই ও পুলিশ কর্মকর্তা সন্দীপন গার্গও। তার আগে গ্রেফতার হয়েছেন গায়কের ব্যক্তিগত সহায়ক সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ডের সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী, ‘নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল’র আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত ও সংগীতশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত। জুবিনের দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
