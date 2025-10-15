ধরিয়ে দিলে ১ লাখ টাকা পুরস্কার
টাকা-গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে মেকআপম্যানের স্ত্রী
সুপরিচিত মেকআপশিল্পী মনির হোসেন বর্তমানে চরম মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছেন। তার স্ত্রী রিয়া আক্তার তাকে ফেলে প্রায় ৫ লাখ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণের গয়না নিয়ে এক প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছেন তিনি। এরই মধ্যে টাঙ্গাইল আদালতে মামলা করছেন মনির।
তিনি জানান, ‘আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ করেই দেখি আমার স্ত্রী রিয়া বাসায় নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, সে আমার সব সঞ্চিত টাকা আর স্বর্ণালংকার নিয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে। কিন্তু এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কল্পনাও করিনি।’
মনির হোসেন বলেন, ‘গত বছর আমি পারিবারিক ভাবে রিয়া আক্তারকে বিয়ে করেছি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ করেই সে গত মাসে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। আমি খুঁজাখুঁজির পরও পাইনি। অবশেষে আদালতে মামলা করেছি। সে আমার ৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণের গয়না নিয়ে গেছে। যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।’
বিষয়টি জানতে রিয়া আক্তারের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তার ব্যবহৃত নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায়।
শোবিজ অঙ্গনের পরিচিক মুখ মেকআপ আর্টিস্ট মনির হোসেন। নাটক ও সিনেমায় মনিরের মেকাপ মানেই ভিন্ন কিছু। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের অনেক তারকাকেও শিল্পীর মুন্সিয়ানায় সাজিয়েছেন মনির। এক যুগেরও বেশি সময়ে ধরে তিনি দেশ বিদেশের তারকাদের সুন্দর করে তোলার কারিগর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।
