৯৫ শতাংশ পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়: সাইমা কুরেশি

৯৫ শতাংশ পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়: সাইমা কুরেশি
সাইমা কুরেশি। তিনি পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে ও সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। তার দাবি—‘৯৫ শতাংশ পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়’। কয়েক দিন আগে একটি পডকাস্টে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন সাইমা কুরেশি।
সাইমা এ আলাপচারিতায়, নারীদের আয়, পুরুষদের বৈবাহিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।
তিনি বলেন, ‘যেসব পুরুষ পরকীয়ায় আগ্রহী, তাদের উচিত দায়িত্বশীলভাবে বৈধভাবে বিয়ে করা। কারণ তাদের বেপরোয়া আচরণের কারণে পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি হতে পারে।’
কারও অনূভূতি নিয়ে খেলতে বারণ করে সাইমা কুরেশি বলেন, ‘কারও অনুভূতি নিয়ে খেলার চেয়ে, একজন পুরুষের বৈধভাবে বিয়ে করা অনেক ভালো।‘
গোপন সম্পর্কের চেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করাই ভালো বলে মত সাইমা কুরেশির। তার ভাষ্য—‘একজন পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে, সেটা কেন পরকীয়ার চেয়ে খারাপ হিসেবে বিবেচিত হয়?’
পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাইমা কুরেশি জানান, ‘পরিষ্কার ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত’ নেন এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকেন। সাইমা কুরেশি বলেন, ‘ব্যক্তিগত চাহিদা ধর্মীয় নীতিমালার ভিত্তিতে পূরণ করা উচিত, সমাজের চাপে নয়।’
৫১ বছর বয়সী সাইমা কুরেশির এসব মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই তার বক্তব্যের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছেন।
সাইমা কুরেশি পাকিস্তানের খ্যাতিমান অভিনেত্রী রোজিনার কন্যা। ২০০৫ সালে সৈয়দ নূরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এ অভিনেত্রী। ২০১৮ সালে এ দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এ সংসারে তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। মায়ের পথ অনুসরণ করে অভিনয়ে পা রেখেছেন পুত্র দানিয়াল খান।
