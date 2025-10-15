রিপন মিয়ার বাবা-মাকে দুষছেন অভিনেত্রী চমক

রিপন মিয়ার বাবা-মাকে দুষছেন অভিনেত্রী চমক
সামাজিক মাধ্যম সরগরম কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়াকে নিয়ে। এতদিন ইতিবাচকভাবে আলোচনায় এলেও এবার সমালোচিত হচ্ছেন তিনি। স্ত্রীকে অস্বীকারের পাশাপাশি বাবা-মাকে দেখাভাল না করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এক বেসরকারি টেলিভিশনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। মুহূর্তেই ভাইরাল হয় রিপনকে নিয়ে করা সেই প্রতিবেদন।
সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই তার সমালোচনা করলেও পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও শোবিজ তারকারা। এবার এ তালিকায় নাম উঠল ছোটপর্দার অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমকের।
আজ বুধবার নিজের ফেসবুকে চমক লিখেছেন, ‘সব দোষ রিপন মিয়ার। স্বার্থে আঘাত লাগলে নিজের বাবা-মাও তার সন্তানকে টেনে নামাতে পারে! রিপন মিয়া কত খারাপ কিংবা কত ভালো সেটা নিয়ে তো সবাই কথা বলছি, কিন্তু মুদ্রার ওপর পিঠ কি দেখছি আমরা? তার বাবা-মা একবারও তার সন্তানের সম্মানের কথা ভাবলেন না। মিডিয়ার চাকচিক্য মোবাইলে যতটা দেখা যায়। আসল জীবনে ততটা নাও হতে পারে। রিপন মিয়ার ব্র্যান্ডের অর্থায়ন, ঘোরাফেরা দেখে তাকে অঢেল সম্পদশালী মনে করার কোনো কারণই নেই।’
রিপনের উন্নতিতে তার বাবা-মা খুশি হতে পারছেন না উল্লেখ করে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘নিজের বাবা মা, নিজের ছেলের সামান্য উন্নতিতে খুশি হতে পারছেন না। তাহলে কীভাবে আশা করি আমাদের সমাজ আশেপাশের মানুষ আমাদের সফলতায় বা অর্জনে আনন্দে আটখানা হয়ে যাবে!’
অনুরাগীদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে চমক লিখেছেন, ‘আর ওই মহান সাংবাদিকগণ যারা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক-কান গলায়, তথা পুরো শরীর গলিয়ে মানুষকে টেনে হেঁচড়ে নিচে নামায় সামান্য কিছু পয়সার জন্য। তাদেরকে কীভাবে দেখছেন আপনারা? আরেকটা বিষয়, রিপন মিয়াতো তার সব ভিডিওতে নিজেই দাবি করে সে গরিব। তাই গরিব বলে বাবা-মাকে পরিচয় দিচ্ছেন না এই শিরোনামটা ব্যবহার না করলেও পারতেন। দোষারোপগুলো আরও ক্রিয়েটিভ হতে পারত।’
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘প্রকৃতি আমাদের বরাবরই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমরা কতটা হিংস্র। কতটা নিরাপত্তাহীন, কতটা হিংসুটে, কতটা লোভী, কতটা একা, কতটা অসহায়। যাই হোক সব কথার শেষ কথা, ‘সব দোষ রিপন মিয়ার।’
এমআই/এলআইএ/এমএস