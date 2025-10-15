যে ভালোবাসায় মুগ্ধ অপু বিশ্বাস

যে ভালোবাসায় মুগ্ধ অপু বিশ্বাস
ছোটবেলা থেকেই নাচ করতেন অপু বিশ্বাস। একসময় সিনেমায় নাম লেখান। এরপর থেকে সিনেমাই হয়ে ওঠে তার ভালোবাসা। দুই দশকের বেশি সময় ধরে সিনেমায় অভিনয় করছেন। গত (১১ অক্টোবর) শনিবার ছিল তার জন্মদিন। সশরীরে উপস্থিত না থেকেও দেশের নানা প্রান্তের ভক্তদের সম্মিলিতভাবে ভার্চুয়াল উদযাপনের মাধ্যমে যে উষ্ণতা দেখিয়েছেন, তাতে মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়েছেন এই অপু বিশ্বাস।
নিজের এই বিশেষ দিনের অনুভূতি জানাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ (১৫ অক্টোবর) একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন অপু বিশ্বাস। সেখানে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, তার ফ্যান, বন্ধুরা যার যার অবস্থানে কেক কেটেছেন। সেই আনন্দের মুহূর্তগুলো তার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।
অপু বিশ্বাস তার পোস্টে লিখেছেন, ‘অবিশ্বাস্য এক ভালোবাসা! ১১ অক্টোবর আমার জন্মদিনে সশরীরে না এসেও আপনারা যে উষ্ণতা দেখালেন তা সত্যিই বিরল। আমার সকল ফ্যান, বন্ধুরা এবং প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনেরা দেশের নানা প্রান্তে থেকে কেক কেটেছেন। আমি আনন্দিত।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘দূরত্ব আজ কোনো বাধাই নয়! আপনাদের এই সম্মিলিত ভার্চুয়াল উদযাপন প্রমাণ করে, আমাদের বন্ধন কতটা দৃঢ়। আপনাদের পাঠানো সেই সব ছবিগুলোই আজ আমার কৃতজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি।’
শেষে অপু বিশ্বাস লিখেছেন, ‘আপনাদের এই আন্তরিকতাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ও অনুপ্রেরণা। এই বিশেষ দিনে আমাকে এতটা ভালোবাসা ও সম্মান জানানোর জন্য প্রতিটা মানুষকে জানাই গভীরতম কৃতজ্ঞতা। এই ভালোবাসা এভাবেই অটুট থাকুক। অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।’
দীর্ঘদিন ধরে নতুন কোনো সিনেমায় অভিনয়ের খবরে নেই অপু বিশ্বাস। তবে বিভিন্ন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। পাশাপাশি নিজের পারিবারিক ব্যবসায়ও সময় দিচ্ছেন তিনি। তবে এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের নানা ইস্যু ঘিরে তাকে নিয়ে চলে আলোচনা।
