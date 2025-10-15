লন্ডনে কোরআন পড়ে সময় কাটাচ্ছেন ইলিয়াস কাঞ্চন

লন্ডনে কোরআন পড়ে সময় কাটাচ্ছেন ইলিয়াস কাঞ্চন
বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত এই অভিনেতার মাথায় অস্ত্রোপচার হয়েছে গত ৫ আগস্ট। লন্ডনের উইলিংটন হাসপাতালে চলছে তার চিকিৎসা।
সেখানে নিভৃতেই কাটছে তার দিনগুলো। দু চারজন পরিচিত মানুষ দেখা করতে যান। তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এর ফাঁকে কোরআন পাঠ করেই সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তার পরিবার সূত্রে এই তথ্য জানা গেল।
‘বেদের মেয়ে জোছনা’ খ্যাত এই অভিনেতার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই দেশ-বিদেশের অসংখ্য অনুরাগী তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। সম্প্রতি নির্মাতা জাফর ফিরোজ ভিডিও কলে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলেছেন। নিজের সেই অভিজ্ঞতা ফেসবুকে শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘আজকে (সোমবার) ভিডিও কলে কাঞ্চন ভাইকে দেখেই মনটা ভরে গেল। অসুস্থতার কারণে অনেক সময় আপনজনদের চিনতে ভুল করেন, কিন্তু দেশকে ভুলেননি। সময় পেলেই কোরআন পড়ছেন আর দেশের টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদ দেখছেন। এটাকেই বলে প্রকৃত দেশপ্রেম, যেখানে অসুস্থতার মধ্যেও মাটির টান মলিন হয় না।’
জাফর ফিরোজ আরও লেখেন, ‘আসুন, আমরা সবাই দোয়া করি মহান আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত সুস্থ করে দেন। যেন তিনি আবারও মানুষের কল্যাণে তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে পারেন। আমীন।’
ইলিয়াস কাঞ্চনের মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে এ বছরের শুরুর দিকে। দেশে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পারিবারিক সিদ্ধান্তে গত ২৬ এপ্রিল তাঁকে লন্ডনে নেওয়া হয়। প্রথমে চিকিৎসা চলে হারলি স্ট্রিট ক্লিনিকে, পরে তিন মাসের পর্যবেক্ষণ শেষে উইলিংটন হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়।
চিকিৎসকরা জানান, কাঞ্চনের ব্রেন থেকে টিউমারের পুরো অংশ অপসারণ সম্ভব হয়নি। জীবনঝুঁকি এড়াতে কেবল একটি অংশ অপসারণ করা হয়েছে। বাকি অংশ রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করা হবে।
অভিনয় জীবনে শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন। পর্দায় প্রেমিক, প্রতিবাদী যুবক কিংবা নায়ক হিসেবে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন তেমনি বাস্তব জীবনেও ‘নিসচা’ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জনদরদি মানুষ হিসেবে। আজ তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ভক্ত-সহকর্মীরা একস্বরে বলছে, ‘কাঞ্চন ভাই, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন।’
