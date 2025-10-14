বাবা-মায়ের মতোই এখন তারকা যমজ দুই ভাই

বাবা-মায়ের মতোই এখন তারকা যমজ দুই ভাই
নাট্যকার বৃন্দাবন দাস এবং অভিনেত্রী শাহনাজ খুশির ২ ছেলে সৌম্য ও দিব্য। বাবা-মায়ের মতো তাদেরও ছোটবেলা থেকে নাটক-সিনেমা আর অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা থেকেই ২ ভাই পা রেখেছেন অভিনয়ের দুনিয়ায়। অভিনয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ২ জনই। দর্শকও সাদরে গ্রহণ করেছে তাদের।
আজ যমজ এ দুই ভাইয়ের জন্মদিন। কেমন কাটছে দিনটি? জানা গেল, বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশেই দিনটি আয়োজন করছেন তারা। সঙ্গে আছে বাবা, মা ও কাছের কিছু মানুষজন।
ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে শুটিংয়ে যেতেন সৌম্য-দিব্য। এই যাওয়া-আসার মাঝেই অভিনয়ে হাতেখড়ি তাদের। তখন অভিনয়ের কিছুই বুঝতেন না। জানা গেছে, সৌম্যর প্রথম অভিনয় ছিল ‘পাদুকা বিতান’ নামের একটি নাটকে। মাত্র দুটি দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গুণী অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। সৈয়দ শাকিল পরিচালিত এ নাটকে অতিথি চরিত্রে ছিলেন শাহনাজ খুশিও। এতে প্রথম পারিশ্রমিক হিসেবে সৌম্য পেয়েছিলেন ১ হাজার টাকা। তখন কেবল ক্লাস টু-থ্রি’তে পড়ছেন তিনি।
বাবা ও মায়ের সঙ্গে সৌম্য ও দিব্য
আর দিব্য অভিনীত প্রথম নাটক ছিল ‘সন্তান’। তবে তার প্রথম পারিশ্রমিক পাওয়া হয়েছিল তারই মামা নাট্যকার হাফিজ রেদু পরিচালিত ‘পাঠশালা’ নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে। এতে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন মিতা নূর, মুরাদ পারভেজ, বন্যা মির্জা প্রমুখ। পারিশ্রমিক হিসেবে দিব্য পেয়েছিলেন ১০ হাজার টাকা। চেকটি এখনও যত্ন করে তুলে রেখেছেন মা শাহনাজ খুশি।
বাবা-মায়ের মতো এখন নিজেরাও অভিনয়গুণে বেশ জনপ্রিয় সৌম্য-দিব্য। নাটক-ওয়েব কনটেন্টের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রেও। ‘কাইজার’, ‘কারাগার ২’, ‘ইন্টার্নশিপ’ ও ‘মহানগর ২’র মতো জনপ্রিয় কাজগুলো দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন এই দুই জমজ ভাই।
বলতে গেলে, পড়াশোনার পাশাপাশি এখন নিয়মিতই অভিনেতা তারকা দম্পতির দুই সন্তান সৌম্য ও দিব্য।
এলআইএ/জেআইএম