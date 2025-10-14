জন্মদিনে নতুন চমকের আভাস দিলেন ‘হাওয়া’ নায়িকা তুষি

জন্মদিনে নতুন চমকের আভাস দিলেন ‘হাওয়া’ নায়িকা তুষি
এক দশকের মিডিয়া ক্যারিয়ার। সৌন্দর্য ও মেধার যোগসূত্র হলে যে ভালো কিছু হয়, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন অনেক আগেই। রূপালি পর্দা ও ওটিটিতে নিজেকে তিনি তুলে ধরেছেন নানা অবয়বে। ‘হাওয়া’ হাওয়া সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন নাজিফা তুষি। এরপর রচিত হয় শুধুই এগিয়ে চলার গল্প।
বলছি, নাজিফা তুষির কথা। প্রচারবিমুখ এই তারকার জন্মদিন আজ। এদিনে আলাপকালে জানালেন, জন্মদিন নিয়ে তার ভাবনা, স্মৃতির কথা। সেইসঙ্গে নতুন কাজের চমকেরও আভাস দিলেন তিনি। তুষি জানান, কাল রাত ১২টার পর থেকেই শুভেচ্ছায় ভেসে যাচ্ছেন। সেইসব শুভেচ্ছা উপভোগ করছেন। ঘরোয়াভাবে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দিনটা উপভোগ করছেন এ লাক্স তারকা।
লাক্স তারকা থেকে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাজিফা তুষি
‘জন্মদিন কখনও ঘটা করে পালন করার পক্ষপাতী নই’, জানালেন তুষি। বললেন, ‘বাসায় বসে ঘরোয়াভাবেই কাটবে দিনটি। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটাব। মাঝে মাঝে সারপ্রাইজও পাই। তখন ভালোই লাগে। বিশেষ দিনে প্রিয় মুখগুলো দেখতে পারলেই আমার আনন্দ হয়।’
শৈশবের জন্মদিনের স্মৃতি নিয়েও কথা বললেন অভিনেত্রী। ‘চট্টগ্রামে আমার জন্ম, কিন্তু বেড়ে উঠেছি ঢাকায়। ছোটবেলায় মা মজার মজার রান্না করতেন। স্কুলের বন্ধুদের বাসায় এনে খাওয়াতাম। নানুর বাড়িতে পরিবারের সবাই মিলে জন্মদিন পালন করতাম। সেই দিনগুলো খুব মিস করি’, স্মৃতিচারণ করলেন তুষি।
লাক্স তারকা থেকে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাজিফা তুষি
বর্তমানে বেশ কিছু ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন নাজিফা তুষি। এই মুহূর্তে রায়হান রাফির ‘আন্ধার’ সিনেমায় কাজ করছেন। মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ নামের একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সাদের একটি ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন। সেটি এখনও প্রকাশ হয়নি। তাকে দেখা যাবে সরকারি অনুদানের সিনেমা ‘সখী রঙ্গমালা’-তেও। এই ছবির শুটিং এখনো শুরু করেননি তিনি। তুষির মতে, এই কাজগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে হাজির হবেন তিনি। গল্প ও চরিত্রে থাকবে চমক।
২০১৪ সালে লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতা থেকে শোবিজে নাম লেখান তুষি। ২০১৬ সালে ‘আইসক্রিম’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক তুষির। এরপর দীর্ঘদিন ছিলেন বড় পর্দা থেকে দূরে। ৬ বছর বিরতির পর ২০২২ সালে ‘হাওয়া’ দিয়ে নিজের জাত চেনান তিনি।
এলআইএ/এমএস