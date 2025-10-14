  2. বিনোদন

ডিভোর্সের পর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে এক হলেন মাহি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
প্রাক্তন স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে মাহিয়া মাহি

গত দুই-এক বছরে মাহিয়া মাহি আলোচনার টেবিল যতটুকু দখল করেছেন সেটুকু ব্যক্তিগত জীবনের জোরে। এবারও রিয়েল লাইফ নিয়ে আলোচনায়। গুঞ্জন উঠেছে স্বামী রাকিব সরকারের সঙ্গে মিলে গেছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে মিলে যাওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়েছে দুটি ছবি থেকে। সেখানে স্বামী সন্তানের সঙ্গে দেখা গেছে তাকে। ছবিটি মাহি নিজেই প্রকাশ করেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মাশাল্লাহ।’ একই ছবি প্রকাশ করেন রাকিবও। তিনি লিখেছেন, ‘সোয়াইব, সাইয়ারা, ফারিশ ও আমরা এক ফ্রেমে।’

ছবি দুটি প্রকাশের পর থেকেই গুঞ্জন সামাজিক মাধ্যমে। তবে কি রাকিব সরকারের সঙ্গে ফের মিলে গেলেন মাহি, এমন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে নেটাগরিকদের মাথায়। মন্তব্যের ঘরে কেউ লিখেছেন, ‘আবার সব আগের মতো হয়ে যাক।’ কেউ কেউ মাহির সঙ্গে স্বামী-সন্তানের স্থিরচিত্র দেখে ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে জানিয়েছেন অভিনন্দনও।

এদিকে মাহি-রাকিবের ঘনিষ্ঠজনদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, তারা দুজন এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেউ বলছেন, তারা আগে থেকেই এক ছিলেন, মাঝে শুধু সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। তবে এ নিয়ে মাহি-রাকিবের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে মাহি নিজেই ফেসবুক লাইভে এসে জানিয়েছিলেন রাকিবের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তার। শুরুতে চুপ থাকলেও পরে রাকিবও নিশ্চিত করেছিলেন এর সত্যতা। এ ঘটনা গত বছরের মাঝামাঝির।

বেশ কিছুদিন হলো যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দিয়েছেন মাহি। অনেকের ধারণা ট্রাম্পের দেশে থিতু হওয়া লক্ষ্য তার। অন্যদিকে রাকিব সরকার আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পট পরিবর্তনের পর থেকেই আছেন আড়ালে।

