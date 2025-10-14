ফেসবুক-টিকটক থেকে টাকা কামানোকে ভিক্ষা বললেন শাহেদ আলী
‘ফেসবুক, টিকটক থেকে টাকা কামানো আর ভিক্ষা করে টাকা কামানোয় কোনো তফাৎ নেই। মাঝে আমি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না’- এমন মন্তব্য করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা শাহেদ আলী।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক কনটেন্ট নির্মাণের প্রবণতা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি এ কথা বলেন। শাহেদ আলীর ভাষায়, ‘অভিনয়শিল্পীর কাজ হলো চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের ভালোবাসা অর্জন করা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘লাইভ’ বা ‘রিলস’ বানিয়ে টাকা কামানো শিল্পের কাজ নয়।’
কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে শাহেদ আলী অভিনীত চলচ্চিত্র ‘ফেরেশতে’। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি গণমাধ্যমে জানান, নতুন আরও একটি সিনেমায় কাজ শেষ করেছেন। শিগগিরই এর ঘোষণা আসবে। পাশাপাশি প্রাচ্যনাটের জনপ্রিয় নাটক ‘আগুনযাত্রা’-তেও তিনি অভিনয় করেছেন।
অভিনয়ে দীর্ঘ দুই দশকের অভিজ্ঞ এই শিল্পীর মতে, শিল্প ও শিল্পীর মর্যাদা তখনই রক্ষা পাবে, যখন তারা টাকার মোহে নয় শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করবেন।
হুমায়ূন আহমেদ, গিয়াসউদ্দিন সেলিম ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর নাটকে অভিনয় করে প্রশংসা পাওয়া শাহেদ আলী মনে করেন, এ প্রজন্মের অনেক তরুণ শিল্পী শিল্পকে নয়, খ্যাতি আর আয়ের প্রতিযোগিতাকেই বড় করে দেখছেন। এটি অভিনয়ের জগতে এক অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা তৈরি করছে।
