ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য মন খারাপ শাবনূরের

ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য মন খারাপ শাবনূরের
ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত কিংবদন্তি অভিনেতা ও ‘নিরাপদ সড়ক চাই’র প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। গত মাসের শেষ দিকে খবরটি প্রকাশ্যে এলে এই তারকা অভিনেতাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক থেকে সাধারণ ভক্তরা। এবার প্রিয় অভিনেতাকে নিয়ে লিখলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাবনূর।
সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে আজ মঙ্গলবার শাবনূর লিখেছেন, ‘বর্ষীয়ান অভিনেতা, শ্রদ্ধাভাজন ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই গুরুতর ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন থেকে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। মানুষের তরে নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটির অসুস্থতার খবর শুনে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত।’
এরপর তিনি যোগ করেন, “তিনি (ইলিয়াস কাঞ্চন) চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সমাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা পাওয়া এই গুণী অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমাদের সবার প্রার্থনা ও ভালোবাসায় তিনি এই কঠিন সময় পার করে ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবেন।”
ইলিয়াস কাঞ্চনের আরোগ্য কামনা করে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে হয়েছে দোয়া মাহফিল। অভিনেতার সুস্থতা কামনা করেন ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান, খল অভিনেত মনোয়ার হোসেন ডিপজলসহ ইন্ডাস্ট্রির অনেক তারকা।
সে তালিকায় এবার নাম লেখালেন শাবনূরও। দীর্ঘদিন একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলেও দুই তারকা জুটি হয়ে কখনো কাজ করেননি। তবে তাদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ‘নিরন্তর’ সিনেমায়। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য অবলম্বনে সিনেমাটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন আবু সাইয়ীদ। সেখানে শাবনূর ও কাঞ্চনের রসায়ন বেশ উপভোগ্য ছিল।
এমআই/এলআইএ/এমএস