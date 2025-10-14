‘অসুন্দর’ সেই নায়ককে এ যুগের রজনীকান্ত ও ধানুশ বললেন নাগার্জুনা

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
‘নায়ক হওয়ার মতো চেহারা নয়’ এমন মন্তব্য ঘিরে সমালোচনায় পড়েছিলেন তরুণ অভিনেতা প্রদীপ রঙ্গনাথন। এবার তার পাশে দাঁড়ালেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় তারকা নাগার্জুনা। তিনি শুধু সমর্থনই জানাননি বরং প্রদীপকে তুলনা করেছেন রজনীকান্ত ও ধানুশের সঙ্গে।

সম্প্রতি ‘বিগ বস তেলেগু ৯’-এর সাপ্তাহিক পর্বে অতিথি হয়ে এসেছিলেন প্রদীপ রঙ্গনাথন। সেখানে নিজের নতুন সিনেমা ‘ডিউড’-এর প্রচারে অংশ নেন তিনি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাগার্জুনা। এ সময় প্রদীপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনি।

নাগার্জুনা বলেন, ‘অনেক বছর আগে সিনেমায় এক ‘বজ্রপাত’ এসেছিল। তিনি পুরো শিল্পটাকে বদলে দিয়েছিলেন। তার নাম রজনীকান্ত। কয়েক বছর পর আরেকটি ‘বজ্রপাত’ আসে, পাতলা গড়নের এক তরুণ। তিনি তরুণ সমাজকে আলোড়িত করেছিলেন। তার নাম ধানুশ। আর এখন কয়েক দশক পর আমি আরেকজনকে দেখছি। সে প্রদীপ।’

তার এমন মন্তব্যে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রদীপ। তিনি বলেন, ‘স্যার, আপনার মুখে এমন কথা শুনে সত্যিই গর্বিত বোধ করছি। এটি আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা।’

নাগার্জুনা আরও বলেন, ‘আমি তোমার দুটি সিনেমা ‘লাভ টুডে’ ও ‘ড্রাগন’ দেখেছি। সত্যিই দারুণ লেগেছে। আজকের তরুণদের সঙ্গে গল্পগুলোর মেলবন্ধন খুব সুন্দর। আধুনিক ধারার মধ্যেও যে মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প বলা যায়, তোমার সিনেমা তার প্রমাণ।’

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে এক সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক প্রদীপের চেহারা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘নেতিবাচকভাবে নিও না, কিন্তু তুমি তো নায়ক হওয়ার মতো চেহারার নও। তাহলে কীভাবে এত জনপ্রিয়তা?’

এর আগেই মাইক্রোফোন হাতে নেন অভিজ্ঞ অভিনেতা শরৎকুমার। তিনি সাংবাদিককে উদ্দেশ করে বলেন, ‘কে নায়কসুলভ আর কে নয়, সেটা নির্ধারণ করার অধিকার কারও নেই। সমাজের কল্যাণে যে কাজ করে, তিনিই প্রকৃত নায়ক। নায়ক হওয়া মানে শুধু শরীরচর্চা করা নয়, বরং মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া।’

