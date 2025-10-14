বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ৫০ বছর
কালজয়ী কিছু গান শোনাবেন ইমন চৌধুরী ও তার দল
বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রবাদপ্রতিম সংগীতগুরু লালন সাঁই, হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম ও আব্বাসউদ্দীন আহমদের কালজয়ী গানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে আইয়ুব বাচ্চুর গানও।
আর সেগুলো পরিবেশন করবেন ইমন চৌধুরী ও তার দল বেঙ্গল সিম্ফনি। তাদের সঙ্গে মঞ্চে পারফর্ম করবেন অনি হাসান ও ডি রকস্টার’খ্যাত তারকা শুভ।
ইমন চৌধুরী বেইজিং থেকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি বিশেষ ঘটনা। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। আয়োজনে প্রায় ৫০ দেশের কূটনৈতিক ব্যক্তিরাও থাকবেন বলে আশা করছি। তাই বিশ্ব দরবারে বাংলা গান তুলে ধরার এ এক বিশাল সুযোগ। আমরা সেটা করতে চাই।’
তিনি জানান, তার দল অনি হাসান ও ডিরকস্টার শুভর সঙ্গেও পারফর্ম করবে।
বাংলাদেশে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য-বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংগীত ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা। আশা করা হচ্ছে, এই উদ্যোগ দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে এবং বাংলাদেশের সংগীত ঐশ্বর্য আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বজুড়ে।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস