নতুনদের জন্য অক্ষয়ের সতর্কবার্তা

নতুনদের জন্য অক্ষয়ের সতর্কবার্তা
কিছুদিন আগে একটি অ্যাওয়ার্ড শোয়ের মঞ্চে বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার চলচ্চিত্র জগতে পা রাখা সমস্ত নবীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি প্রযোজকদের সঙ্গে ‘থ্রি-ফিল্ম ডিল’ বা তিন-ছবির চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া থেকে নবাগতদের বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এ চুক্তিগুলো কীভাবে উঠতি তারকাদের ক্যারিয়ারের শুরুতেই জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, সেই বিষয়েই আলোকপাত করেন অক্ষয়।
অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান এবং করণ জোহরের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেওয়ার সময় অক্ষয় কুমার বলিউডের সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ টেনে এনে তার বক্তব্যকে আরও জোরালো করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ‘আমি সমস্ত নবাগত এবং আগামী দিনের নবাগতদের উদ্দেশ্যে শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে, কোনো প্রযোজকের সঙ্গে কখনোই তিনটি ছবির চুক্তিতে সই করবেন না।’
এই সতর্কবার্তার প্রসঙ্গে তিনি আরিয়ান খানের নির্মিত সাম্প্রতিক নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’র কথা উল্লেখ করেন। সিরিজটি এমন এক নবাগত অভিনেতার গল্প বলে, যে প্রযোজকদের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তির বেড়াজালে জড়িয়ে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।
অক্ষয় কুমার বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয়ই “দ্য ব্যাডস অফ বলিউড” দেখেছেন এবং দেখেছেন যে আমাদের নায়ককে কীসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এই সিরিজ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়, একজন নবাগতের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়।’ তিনি এই সিরিজের প্রসঙ্গ টেনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই ধরনের চুক্তি নতুন প্রতিভাদের স্বাধীনতাকে কতটা সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে এবং তাদের জন্য কতরকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
তিনি নবাগতদের প্রতি প্রযোজক, বিশেষত তার পাশে থাকা করণ জোহরকেও ইঙ্গিত করে একটি হালকা মেজাজের, কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ বার্তা দেন। অক্ষয় কুমার বলেন, ‘তিন-ছবির চুক্তি সই করবেন না। ইন্ডাস্ট্রির নতুন মুখদের স্বাধীনতা দিন, তাদের এগোতে দিন। যেমনটা কথায় আছে, ‘ওদের মুক্ত করে দাও, যদি তারা তোমার আপন হয়, তবে তারা ফিরে আসবে।’ অক্ষয়ের এই মন্তব্য শুনে শাহরুখ খান এবং করণ জোহর দুজনেই হেসে ওঠেন, যা এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আরও বাড়িয়ে তোলে।
গৌরী খানের রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’ সিরিজে দিল্লির এক যুবক আসমান সিংয়ের অভিনয় জগতে সংগ্রাম দেখানো হয়েছে, যে চুক্তির জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। সিরিজটি তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাধ্যতামূলক চুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা তুলে ধরে, যা অক্ষয়ের বক্তব্যের বাস্তব দিকটিকেই প্রতিফলিত করে।
অক্ষয় কুমার তার নিজের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়ীক উদাহরণগুলোর মাধ্যমে বলিউডে নতুনদের জন্য ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, শৃঙ্খলা এবং কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তা, বিশেষ করে যারা সবে শুরু করছেন, তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের চুক্তি এড়িয়ে চললে নবাগতরা তাদের প্রতিভা অন্বেষণ করার এবং তাদের পছন্দমতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার স্বাধীনতা পাবে, যা তাদের ক্যারিয়ারকে সঠিক দিশা দেবে।
