সৌদি আরবে এক হচ্ছেন আমির, সালমান ও শাহরুখ খান

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
সৌদি আরবে একসঙ্গে হাজির হবেন আমির, সালমান ও শাহরুখ

বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সফল ‘তিন খান’ শাহরুখ, সালমান ও আমির। তারা দুজন হয়ে একসঙ্গে সিনেমা করলেও তিনজনকে কখনো এক ফ্রেমে পাওয়া যায়নি। সে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি বি টাউনে। বেশ কয়েকবার ঘোষণাও এসেছে তিন খানকে এক সিনেমায় দেখা যাবে বলে। তবে শেষ পর্যন্ত সব ঘোষণা আর গুঞ্জনেই আটকে আছে।

তবে তিন খানকে একসঙ্গে দেখতে আগ্রহী যারা তাদের জন্য সুখবর আছে। একসঙ্গে সৌদি আরবের রিয়াদে হাজির হতে যাচ্ছেন তারা। গত কয়েক দশক ধরে আলাদা আলাদা সিনেমা ও শোতে রাজত্ব করা এই তিন খানের একসঙ্গে উপস্থিতি ভক্তদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হবে।

১৬ ও ১৭ অক্টোবর রিয়াদের বুলেভার্ড সিটির এসইএফ এরেনায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনোদন সম্মেলন ‘জয় ফোরাম’-এ তিন খানের একসঙ্গে উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। বিশেষত ১৭ অক্টোবরের একটি সেশনে তারা অংশ নেবেন এবং নিজেদের ক্যারিয়ার, সিনেমার সম্ভাবনা ও বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করবেন।

জয় ফোরামের আয়োজন করে সৌদির সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি (জিইএ)। এ বছর অনুষ্ঠানে ৩০টির বেশি দেশ থেকে অতিথিরা অংশ নেবেন। সৌদির জিইএ চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশেখ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, ‌‘সিনেমার বড় তারকারা এক জায়গায় আসছেন। ১৭ অক্টোবর জয় ফোরামে বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন শাহরুখ, সালমান ও আমির।’

এর আগে ২০১৯ সালে শাহরুখ জয় ফোরামে অংশ নিয়েছিলেন এবং তখন জ্যাকি চ্যান ও নির্মাতা জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামের সঙ্গে তার একটি সেলফি ভাইরাল হয়েছিল।

শাহরুখ, আমির ও সালমান ছাড়াও এবারের জয় ফোরামে অংশ নেবেন ইউটিউব তারকা মিস্টার বিস্ট, ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট, ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগান, ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন জন জোনস, মার্কিন উদ্যোক্তা ডেমন্ড জন এবং বাস্কেটবল কিং শাকিল ও’নিল প্রমুখ।

