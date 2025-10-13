নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ
টেলিভিশন ও ওটিটিতে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর বড় পর্দাতেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৩ সালে ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে টালিউডে অভিষেক হয় তার। ঢালিউডে যাত্রা করেন চলতি বছরের কোরবানির ঈদে ‘ইনসাফ’ দিয়ে।
এবার ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তাসনিয়া। প্রযোজক হিসেবে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি।
গত শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নেটিজেনদের কাছে জানতে চান প্রতিষ্ঠানটির নাম কী হওয়া উচিত। মন্তব্যের ঘরে ভক্তরা নানা প্রস্তাব দেন।
আজকের পত্রিকাকে তাসনিয়া ফারিণ জানান, ‘আমি নিজের মতো কিছু কাজ করতে চাই। এ কারণেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা; যেখানে নিজের ভাবনাগুলো পর্দায় দেখাতে পারব।’
ফারিণ আরও জানান, এ বছরের শেষের দিকে নিজের গাওয়া নতুন গানের ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে তার প্রতিষ্ঠান।
গত বছর ফারিণ ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি প্রকাশ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এতে তার সহশিল্পী ছিলেন তাহসান খান, আর সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। এবারও নতুন গানে সুর-সংগীতায়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। গানটিতে ফারিণের কণ্ঠের সঙ্গে ইমরানও কণ্ঠ দিয়েছেন। মিউজিক ভিডিওর কাজ ইতিমধ্যে শেষ।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নাটক ও সিনেমা তৈরি হবে কি না জানতে চাইলে ফারিণ বলেন, ‘এতদূর এখনো ভাবিনি। মিউজিক ভিডিও দিয়ে শুরু হচ্ছে, এরপর নতুন পরিকল্পনা করব। তবে এখান থেকে নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’
