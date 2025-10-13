  2. বিনোদন

ফাঁস হলো শাকিব খানের ভিডিও

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
শাকিব খানের ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং দৃশ্য ফাঁস

মেগাস্টার শাকিব খানের ‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে। ছবিটির শুটিং চলছে সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে। তবে এবার সেই নিরাপত্তা ভেদ করে ফাঁস হয়েছে ছবির গুরুত্বপূর্ণ একটি শুটিং দৃশ্য। সেটি এখন ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

জানা গেছে, ঢাকার গুলশান-১ ডিএসসিসি মার্কেটে সিনেমার একটি দৃশ্যের শুটিং চলাকালীন একজন পথচারীর ধারণ করা ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে অনলাইনে। তাতে দেখা যায়, কালো শার্ট ও প্যান্ট পরিহিত শাকিব খান পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাজার মনিটরিং করছেন। দৃশ্যটি দেখে অনেকেই ধারণা করছেন, ছবিতে তিনি হয়তো একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা দেশপ্রেমিক চরিত্রে অভিনয় করছেন।

ভাইরাল ভিডিওটি ঘিরে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘লুকটা দুর্দান্ত, একদম পারফেক্ট সোলজার!’ তবে অন্য এক নেটিজেনের মন্তব্য, ‘এভাবে যদি শুটিং দৃশ্য ফাঁস হয়, তাহলে প্রেক্ষাগৃহে চমকটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে।’

এর আগে ‘সোলজার’-এর ৩৪ সেকেন্ডের টিজার প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে দুর্নীতি, সিন্ডিকেট আর রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক যোদ্ধার লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিডিওর শুরুতেই দেখা যায় বাংলাদেশের পতাকা আর কিছু প্রতীকী স্থাপনা।

সাকিব ফাহাদের পরিচালনায় নির্মিত ‘সোলজার’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। এছাড়া অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী ও এবিএম সুমন।

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের প্রত্যাশা এই ছবিতেই নতুন রূপে ফিরবেন ঢালিউডের কিং শাকিব খান।

