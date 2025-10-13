স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, ‘আমাকে বাঁচান’
ছোট পর্দার উঠতি অভিনেত্রী সানজিদা রিন্টু। সম্প্রতি ফেসবুক লাইভে এসে প্রকাশ্যেই স্বামীর বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। লাইভে তিনি বারবার বলছিলেন, ‘আমাকে বাঁচান, পুলিশ পাঠান, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।’
রোববার সন্ধ্যায় করা সেই ফেসবুক লাইভে দেখা যায় ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। ভাঙা কাচ, ছড়ানো জিনিসপত্র এবং এলোমেলো অবস্থায় ছড়ানো আসবাবপত্র। সবকিছুতেই স্পষ্ট ছিল উত্তেজনা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি।
লাইভে রিন্টু জানান, তিনি গত মাসেই স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পেয়েছেন। তবে তার সেই স্বামী এখনো বাড়িতে থেকে তাকে হুমকি দিচ্ছেন এবং মারধর করছেন।
তিনি নিজের হাতে কিছু দাগ দেখিয়ে লাইভে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘ওরা চায় পুরো পরিবার আমার আয়ে চলবে। আমি ইনকাম করে আনবো তারা খাবে। আর আমার ওপর নির্যাতন চালাবে। দেখেন আমাকে মেরে কী করেছে।’
এসময় অভিনেত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু লাইভ চলাকালীনই তার স্বামী এসে ফোন কেড়ে নেওয়ার কারণে সম্প্রচার শেষ হয়ে যায়।
উঠতি অভিনেত্রী সানজিদা রিন্টু বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। যদিও এখন পর্যন্ত তাকে বিশেষ আলোচনায় আসার মতো কোনো বড় কাজ দেখা যায়নি, তার এই লাইভ ও অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।
দর্শক ও নেটিজেনরা শঙ্কিত হয়ে অভিনেত্রীর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই চাইছেন দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে রিন্টুকে সুরক্ষা দেওয়া হোক।
এ ঘটনায় ছোট পর্দার অভিনেত্রী ও তার পরিবারের পরিস্থিতি নজর কাড়ছে। শিল্পী ও ভক্তরা আশাপ্রকাশ করছেন, যেন রিন্টু নিরাপদে তার জীবন ও কর্ম চালিয়ে যেতে পারেন এবং এই বিতর্কিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পান।
