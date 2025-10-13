রহস্যজনক পোস্টে কাকে বিদায় জানালেন বাপ্পারাজ

রহস্যজনক পোস্টে কাকে বিদায় জানালেন বাপ্পারাজ
ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা বাপ্পারাজ। সিনেমায় তিনি ‘ট্র্যাজেডি কিং’ খ্যাত নায়ক। বিরহে কাতর প্রেমিকের চরিত্রে তিনি আজও দর্শকের হৃদয়ে সবার সেরা। আজকাল আর অভিনয়ে পাওয়া যায় না তাকে। তবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির হন প্রায়ই।
রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে নিজের ফেসবুকে একটি রহস্যময় পোস্ট করেছেন। সেই পোস্ট ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে কৌতূহল ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।
রাত ৮টার দিকে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন বাপ্পারাজ। ছবিতে তাকে দেখা যায় কালো চশমা পরা, গম্ভীর মুখে দূরে তাকিয়ে থাকতে। ছবির ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন মাত্র এক শব্দ, ‘বিদায়’।
এই এক শব্দই যেন নাড়া দিয়েছে ভক্তদের মনে। পোস্টের নিচে মুহূর্তেই মন্তব্যের বন্যা বইতে শুরু করে। কেউ লিখেছেন, ‘আপনি আমাদের সিনেমার ট্র্যাজেডি কিং, আপনার মুখে বিদায় শুনতে চাই না।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘এমন পোস্ট মন ভেঙে দেয়। আশা করি এটা শুধু নতুন কিছু শুরুর ইঙ্গিত।’
অনেকে ধারণা করছেন, হয়তো বাপ্পারাজ তার দীর্ঘদিনের বিরহময় চরিত্রের ইমেজ থেকে বের হয়ে নতুন ধারার চরিত্রে আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, এটা তার পরবর্তী সিনেমার নামও হতে পারে।
তবে অভিনেতা নিজে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি।
বাপ্পারাজ ১৯৮৬ সালে নায়করাজ রাজ্জাকের পরিচালনায় ‘চাঁপাডাঙ্গার বউ’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটান। ৯০ দশকে রোমান্টিক ও ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন তিনি। তার অভিনীত ‘প্রেমের সমাধি’ ছবির সংলাপ ‘চাচা, হেনা কোথায়?’ এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
এলআইএ/জিকেএস