আর্টসেলের নতুন চার গান
দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড আর্টসেল। তাদের গানের ভক্ত দেশ ও দেশের বাইরে সমানভাবে রয়েছে। যেখানেই বাংলা ভাষাভাষীর বসবাস, সেখানেই বাজে ‘দুঃখ বিলাস’, ‘ও আমায় ভালোবাসেনি’, ‘ধূসর সময়’ ও ‘অনিকেত প্রান্তর’-এর মতো কালজয়ী সব গান। ছড়িয়ে থাকা এসব শ্রোতার জন্য আর্টসেল এবার প্রকাশ করছে নতুন চারটি গান।
ইপি হলেও চারটি গান আলাদাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এরই মধ্যে প্রথম গান ‘ও আকাশ’ মুক্তি পেয়েছে। দ্বিতীয় গান ‘একটা নতুন গান’ আসছে ১৫ অক্টোবর। এরপর চলতি মাসেই আসবে তৃতীয় গান ‘বিদায় কিভাবে জানাই’ প্রকাশ করবে আর্টসেল। শেষ গান ‘জানি ভুল করেছি’ নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তি পাবে।
ইপির ঘোষণা বার্তায় ‘আর্টসেল’-এর ভোকাল লিংকন ডিকস্তা বলেন, ‘আমরা সম্প্রতি চারটি নতুন গান তৈরি করেছি। গানগুলো করার সময় আমরা অনুভব করেছি, মনের অনুভূতিগুলোর ঠিকঠাক প্রকাশ ঘটাতে পেরেছি। সে জন্য চারটি গান ইপি আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই গানগুলো আসলে আমাদের সময়ের প্রতিধ্বনি।’
এদিকে এ মাসেই কনসার্ট করতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে আর্টসেল। সেখানে মেলবোর্নে (২৫ অক্টোবর), তাসমানিয়া (২৬ অক্টোবর), সিডনি (১ নভেম্বর) ও অ্যাডিলেডে (৭ নভেম্বর) পারফর্ম করবেন ফয়সাল-সাজুরা।
বর্তমানে ব্যান্ডটির লাইনআপে আছেন লিংকন (ভোকাল ও গিটার), সাজু (ড্রামস), জুয়েল (লিড গিটার), ফয়সাল (লিড গিটার) ও সেজান (বেজ গিটার)।
